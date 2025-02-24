До Києва прибули Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта

Про це повідомляє "Суспільне".

У треті роковини початку повномасштабної агресії РФ у Києві пройде зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки для України.

Зранку 24 лютого до Києва прибув потяг з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Євроради Антоніу Коштою. Делегацію зустрічали очільник ОП Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво Укрзалізниці.