До Києва прибули Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта
У понеділок, 24 лютого 2025 року, до столиці України прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта
Про це повідомляє "Суспільне".
У треті роковини початку повномасштабної агресії РФ у Києві пройде зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки для України.
Зранку 24 лютого до Києва прибув потяг з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Євроради Антоніу Коштою. Делегацію зустрічали очільник ОП Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво Укрзалізниці.
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