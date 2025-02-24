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До Києва прибули Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта

Влад Дідусь
24 лютого, 2025 понедiлок
07:28
Війна з Росією Антоніу Кошта і Урсула фон дер Ляєн

У понеділок, 24 лютого 2025 року, до столиці України прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта

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Про це повідомляє "Суспільне".

У треті роковини початку повномасштабної агресії РФ у Києві пройде зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки для України.

Зранку 24 лютого до Києва прибув потяг з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Євроради Антоніу Коштою. Делегацію зустрічали очільник ОП Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво Укрзалізниці.

Теги:
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Новини
Суспільство
Світ
Україна
ЄС
політика
Європейська рада
Урсула фон дер Ляєн
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