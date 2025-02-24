США закликали відкликати колективну резолюцію ООН щодо вторгнення РФ в Україну та запропонували свій варіант, - ЗМІ

Про це повідомляють Financial Times із посиланням на джерела та Суспільне з посиланням на текст листа.

До третьої річниці початку повномасштабної війни понад 50 держав, серед яких Україна та Євросоюз, спільно розробили проєкт резолюції ООН, що засуджує вторгнення РФ. Голосування має відбутися сьогодні.

Однак США, за словами двох співрозмовників FT, закликали відхилити резолюцію, запропонувавши свій текст. В американському документі дії України прирівнюються до дій Росії, а також оплакується "трагічна загибель людей у конфлікті між Російською Федерацією та Україною".

"Це (американське) формулювання, очевидно, неприйнятне для нас", - додав чиновник.

Суспільне пише, що такий американський варіант резолюції називається "Шлях до миру". У ньому Штати не називають РФ агресором та закликають "негайно припинити конфлікт".

Водночас Кремль запропонував поправку до пункту з формулюванням: "Закликає негайно припинити конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин".

Потім співавтори колективної резолюції запропонували поправки до тексту США - замінити слово "конфлікт" на "вторгнення Росії в Україну" й підтвердити визнання суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України.

"Якщо ця поправка не буде прийнята, більшість європейських країн не проголосують за резолюцію (у варіанті США, - ред.) - попередили чиновники, хоча і визнали, що деякі з країн можуть відколотися від позиції ЄС і підтримати США", - резюмує FT.

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