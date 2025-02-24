Які наслідки відмови США підтримати резолюцію щодо України в ООН: пояснення юриста

Про це в етері Громадського радіо заявив юрист-міжнародник Іван Лозовий.

Він нагадав, що 1 березня 2022 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вже по суті містить усе те, що передбачається в проєкті резолюції до третіх роковин повномасштабного вторгнення, за який голосуватимуть 24 лютого 2025 року. В цій резолюції вже сказано, що Росія повинна вивести з України свої війська і що вона є державою-агресором, а також висловлена підтримка територіальній цілісності й суверенітету України. Цю резолюцію тоді підтримала 141 країна.

"Це фактично поставило крапку в тому, що думає Організація Об’єднаних Націй щодо України. Тому в міжнародному праві вже зафіксовано, хто агресор і що сталося і що треба зробити (вивести російські війська). Тому ефекту від того, що США зараз не хочуть виступати співавторами цієї резолюції, [не буде]", – сказав Іван Лозовий.

Юрист-міжнародник також зазначив, що потрібно стежити, чи проголосують США за цю резолюцію, адже вони можуть утриматися або проголосувати проти. Однак це є лише політичним рішенням Штатів — послабити або припинити підтримку України.

Водночас такі дії США можуть впливати на інші країни, зокрема, поза межами Європи. Наприклад, на Японію, яка підтримує Україну, але є близькою союзницею Америки. Утім, він звернув увагу на те, що всі ці резолюції не мають обов’язкового характеру, а лише рекомендаційний, тоді як обов’язковими є лише рішення Ради Безпеки ООН. Але вона не ухвалила жодної резолюції щодо України, оскільки такі документи блокує Росія, яка є її постійним членом.