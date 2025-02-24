Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах війни
У Верховній Раді провалили голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації
Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
За його словами відповідну постанову підтримали 218 народних депутатів. У документі йдеться про легітимність президента Володимира Зеленського та Верховної Ради 9 скликання. Постанова також пропонує провести вибори щойно на території України "буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир".
Водночас Олександр Мережко запевнив, що "нічого катастрофічного не сталося".
"Навіть ті, хто не підтримав, і опозиція в тому числі - вони чітко визнають легітимність парламенту і президента. Ця легітимність неодноразово підтверджувалася в міжнародних документах, йдеться про Венеційську комісію, про Парламентську асамблею Ради Європи", - сказав нардеп.
Олександр Мережко пояснив, що ця постанова - це політичний документ і політична позиція.
- Напередодні Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні наразі є неможливим, зокрема через безпекові ризики та відсутність належних умов для волевиявлення. Окрім того, не можна буде визнати вибори, на яких не зможе проголосувати половина населення.
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