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Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах війни

Катерина Єсікова
24 лютого, 2025 понедiлок
15:51
Суспільство Олександр Мережко

У Верховній Раді провалили голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації

Зміст

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За його словами відповідну постанову підтримали 218 народних депутатів. У документі йдеться про легітимність президента Володимира Зеленського та Верховної Ради 9 скликання. Постанова також пропонує провести вибори щойно на території України "буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир".

Водночас Олександр Мережко запевнив, що "нічого катастрофічного не сталося".

"Навіть ті, хто не підтримав, і опозиція в тому числі - вони чітко визнають легітимність парламенту і президента. Ця легітимність неодноразово підтверджувалася в міжнародних документах, йдеться про Венеційську комісію, про Парламентську асамблею Ради Європи", - сказав нардеп.

Олександр Мережко пояснив, що ця постанова - це політичний документ і політична позиція.

  • Напередодні Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні наразі є неможливим, зокрема через безпекові ризики та відсутність належних умов для волевиявлення. Окрім того, не можна буде визнати вибори, на яких не зможе проголосувати половина населення.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
вибори
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Військові новини
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