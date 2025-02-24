Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах війни

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За його словами відповідну постанову підтримали 218 народних депутатів. У документі йдеться про легітимність президента Володимира Зеленського та Верховної Ради 9 скликання. Постанова також пропонує провести вибори щойно на території України "буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир".

Водночас Олександр Мережко запевнив, що "нічого катастрофічного не сталося".

"Навіть ті, хто не підтримав, і опозиція в тому числі - вони чітко визнають легітимність парламенту і президента. Ця легітимність неодноразово підтверджувалася в міжнародних документах, йдеться про Венеційську комісію, про Парламентську асамблею Ради Європи", - сказав нардеп.

Олександр Мережко пояснив, що ця постанова - це політичний документ і політична позиція.