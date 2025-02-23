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Зеленський: не можна буде визнати вибори, на яких не зможе проголосувати половина населення

Катерина Ганжа
23 лютого, 2025 неділя
21:04
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні наразі є неможливим, зокрема через безпекові ризики та відсутність належних умов для волевиявлення. Окрім того, не можна буде визнати вибори, на яких не зможе проголосувати половина населення

Зміст

Про це глава держави сказав під час пресконференції 23 лютого.

Президент наголосив на важливості створення безпечних умов для проведення виборів, що наразі є неможливим. 

"Як будуть люди голосувати на війні? Як будуть голосувати люди на фронті? Якщо вони не можуть повернутись додому, щоб проголосувати. Я не розумію, як це можливо. Окрім того, що все це поза українським законодавством, поза конституційними історіями і так далі. Але що важливо – безпека. Як будуть голосувати військові? Ніяк. Як можна нормально голосувати? Сьогодні прилетіло 267 дронів…Як це буде? Як буде голосування в Сумській області? Як буде голосування в Харківській області? Що буде з Куп’янськом, коли там людей вивозять? Як це буде відбуватись? Що будуть робити люди за кордоном? Як підготувати інфраструктуру?", - зауважив Зеленський. 

Також він акцентував на необхідності присутності спостерігачів під час волевиявлення. 

"Вони приїдуть на фронт? Яка кількість їх приїде в Сумську область, в Харківську, Краматорськ? В Покровськ хочуть спостерігачі?", - сказав Зеленський. 

Глава держави наголосив, що не можна "визнати вибори, на яких не буде голосувати половина населення". 

"А що робити з тимчасово окупованими територіями? Що там будуть люди робити? Як вони будуть голосувати? Ми поки що не можемо забрати назад наші території. Але як вони приїдуть сюди в час бойових дій, як вони виїдуть, хто їх випустить? Росіяни будуть повністю контролювати вибори на тимчасово окупованих територіях", - додав Зеленський.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий покинути свій пост, якщо це означатиме закінчення війни в Україні. 
Теги:
Новини
Україна
вибори
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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