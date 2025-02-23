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Головна Війна з Росією Я готовий залишити пост президента, якщо це принесе мир для України, - Зеленський

Я готовий залишити пост президента, якщо це принесе мир для України, - Зеленський

Світлана Кравченко
23 лютого, 2025 неділя
16:52
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий покинути свій пост, якщо це означатиме закінчення війни в Україні

Зміст

Про це він сказав під час пресконференції 23 лютого.

"Я готовий залишити пост президента, якщо це принесе мир. Можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови", - відповів Зеленський на питання про те, чи готовий він залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України.

Він зазначив, що не збирається бути у владі десятиріччя.

Що передувало

18 лютого президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд, зауваживши, що  ніколи не бачив жодного звіту про те, куди пішли ці гроші. 

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".

При цьому посол ЄС Катаріна Матернова переконана, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.

В ООН тим часом підтвердили, що президент України Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів. Там не вважають його нелегітимним главою держави.
 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
вибори
вибори президента
Володимир Зеленський
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