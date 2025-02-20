"Зеленський обіймає посаду після належно проведених виборів": в ООН відреагували на заяви Трампа
Президент України Володимир Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів, в Організації Об'єднаних Націй не вважають його нелегітимним главою держави
На цьому наголосив речник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, Стефан Дюжаррік, повідомляє "Голос Америки".
Дюжаррік відповів на прохання журналістів прокоментувати заяви президента США Дональда Трампа, мовляв, президент України є "диктатором" і на запитання про те, чи вважає Зеленського диктатором Гутерріш.
Також у речника генсека ООН запитали, хто, на думку генерального секретаря, відповідальний за початок війни в Україні. Дюжаррік відповів, що "ми щойно говорили про вторгнення Росії в Україну".
Що передувало
18 лютого президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".
Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд, зауваживши, що ніколи не бачив жодного звіту про те, куди пішли ці гроші.
"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.
19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".
При цьому посол ЄС Катаріна Матернова переконана, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.
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