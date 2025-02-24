Єврорада проведе засідання 6 березня: обговорять підтримку України й посилення оборони ЄС
Президент Євроради Антоніу Кошта скликає засідання Ради на 6 березня, на якому обговорюватимуть підтримку України й посилення оборони ЄС
Про це Кошта заявив на пленарному засіданні "Підтримуй Україну", передає Інтерфакс-Україна.
"І для того, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, саме тому я скликаю спеціальне засідання Європейської Ради наступного тижня, 6 березня, для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи", - сказав президент Євроради.
Він підкреслив, що Рада тісно співпрацює з Єврокомісією та готова забезпечити оборонні спроможності й інвестувати в них.
"Ми готові збільшити нашу фінансову та військову підтримку України і ми також готові будувати українське майбутнє в Європейському Союзі. Україна може розраховувати на нас", - підкреслив Кошта.
- У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз ухвалив 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ.
- Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що у березні Європейський Союз виділить Україні 3,5 мільярда євро допомоги та посилить підтримку у забезпеченні енергетичної безпеки.
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