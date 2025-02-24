Єврорада проведе засідання 6 березня: обговорять підтримку України й посилення оборони ЄС

Про це Кошта заявив на пленарному засіданні "Підтримуй Україну", передає Інтерфакс-Україна.

"І для того, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, саме тому я скликаю спеціальне засідання Європейської Ради наступного тижня, 6 березня, для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи", - сказав президент Євроради.

Він підкреслив, що Рада тісно співпрацює з Єврокомісією та готова забезпечити оборонні спроможності й інвестувати в них.

"Ми готові збільшити нашу фінансову та військову підтримку України і ми також готові будувати українське майбутнє в Європейському Союзі. Україна може розраховувати на нас", - підкреслив Кошта.