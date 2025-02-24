Звільнені з полону оборонці Азовсталі Чечелюк, Ісенаджиєв, Шастун і Бевз, знялися у кліпах Міші Скорпіона
Воїн ЗСУ Михайло Стасула з позивним Скорпіон, відомий як автор хіта "За териконами", випустив дві повʼязані між собою роботи "Брати" і "Сам" з військовим медиком Віциком та інкогніто-репером Харфангом
Премʼєра відбулася на YouTube.
Військовослужбовець ЗСУ Михайло Стасула з позивним Скорпіон до третіх роковин повномасштабного вторгнення представив роботу, яка складається з двох частин: "Брати" і "Сам".
Першу частину — "Брати" — Міша Скорпіон записав разом з військовим медиком Віциком.
"Віцик - борець за життя. Ця пісня про справжнє братерство, яке народжується у бою. Про тих, хто став родиною на війні, хто стоїть поруч у найскладніші моменти", - йдеться в описі кліпу.
Друга частина — "Сам" — створена у співпраці з інкогніто-репером Харфангом.
"Ця пісня – про тих, хто залишився наодинці зі своїм болем. Про тих, хто вижив, але більше не може жити, як раніше", - зазначили під відео.
Обидва відео зняті за участі українських військових, зокрема оборонців Азовсталі, які пройшли полон: Мар’яна Чечелюк, Асан Ісенаджиєв, Микита Шастун, Олександр Бевз.
- Михайло Стасула (Міша Скорпіон) найбільш відомий як автор пісні "За териконами", яку він присвятив полеглому побратиму Ростиславу Терлецькому з позивним Барон.
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