Звільнені з полону оборонці Азовсталі Чечелюк, Ісенаджиєв, Шастун і Бевз, знялися у кліпах Міші Скорпіона

Премʼєра відбулася на YouTube.

Військовослужбовець ЗСУ Михайло Стасула з позивним Скорпіон до третіх роковин повномасштабного вторгнення представив роботу, яка складається з двох частин: "Брати" і "Сам".

Першу частину — "Брати" — Міша Скорпіон записав разом з військовим медиком Віциком.

"Віцик - борець за життя. Ця пісня про справжнє братерство, яке народжується у бою. Про тих, хто став родиною на війні, хто стоїть поруч у найскладніші моменти", - йдеться в описі кліпу.

Друга частина — "Сам" — створена у співпраці з інкогніто-репером Харфангом.

"Ця пісня – про тих, хто залишився наодинці зі своїм болем. Про тих, хто вижив, але більше не може жити, як раніше", - зазначили під відео.

Обидва відео зняті за участі українських військових, зокрема оборонців Азовсталі, які пройшли полон: Мар’яна Чечелюк, Асан Ісенаджиєв, Микита Шастун, Олександр Бевз.