Бойові машини піхоти, тренажери для F-16, боєприпаси: Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні
Канада підтримає Україну, надавши їй новий пакет військової допомоги, а також фінансову допомогу та грант на підтримку енергетичної безпеки
Про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав у Києві під час саміту "Підтримуй Україну".
До пакета військової допомоги увійдуть:
- 25 бойових машин піхоти LAV II
- 2 броньовані машини бойової підтримки (на них українські військові незабаром пройдуть підготовку в Німеччині)
- систему посадки для винищувачів F-16
- 4 авіаційні тренажери для F-16 передадуть у найближчі місяці
- мільйони боєприпасів, спорядження для військових, аптечки першої допомоги.
Окрім того, Трюдо оголосив, що Канада передасть першу частину допомоги Україні у розмірі 5 млрд канадських доларів з прибутків від заморожених активів РФ. На додаток до цього, Україні нададуть грант на підтримку енергетичної безпеки після атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру.
Під час виступу Джастін Трюдо наголосив, що Канада завжди підтримувала Україну і ця підтримка залишиться непохитною.
"Мир не може бути досягнутий без українців за столом переговорів. Це саме те, на чому зосереджується Канада", – додав він.
- У треті роковини початку повномасштабної агресії РФ у Києві відбувається саміт "Підтримуй Україну" (Support Ukraine). У ньому беруть участь лідери країн-партнерів: обговорюють мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки для України.
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