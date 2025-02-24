Макрон прибув до Білого дому на зустріч з Трампом

Про це повідомляє AP.

Як пише видання, зустріч відбувається у момент глибокої невизначеності щодо майбутнього трансатлантичних відносин, коли Трамп трансформує американську зовнішню політику та фактично відвертає європейське лідерство, оскільки він прагне швидко покласти край війні Росії в Україні.

Обидва лідери почали свій день з участі у віртуальній зустрічі з іншими лідерами країн G7, щоб обговорити війну в Україні.

Трамп вчергове висунув свої вимоги щодо території Гренландії, Канади, Гази та Панамського каналу, а також корисних копалин з України.