Макрон прибув до Білого дому на зустріч з Трампом
Президент Дональд Трамп привітав президента Франції Емманюеля Макрона у Білому домі, який прибув для переговорів у понеділок, 24 лютого
Про це повідомляє AP.
Як пише видання, зустріч відбувається у момент глибокої невизначеності щодо майбутнього трансатлантичних відносин, коли Трамп трансформує американську зовнішню політику та фактично відвертає європейське лідерство, оскільки він прагне швидко покласти край війні Росії в Україні.
Обидва лідери почали свій день з участі у віртуальній зустрічі з іншими лідерами країн G7, щоб обговорити війну в Україні.
Трамп вчергове висунув свої вимоги щодо території Гренландії, Канади, Гази та Панамського каналу, а також корисних копалин з України.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон домовилися про оголошення єдиного послання щодо України під час зустрічей з американським президентом Дональдом Трампом цього тижня, пише The Times із посиланням на джерела.
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