Макрон і Стармер під час візитів у США намагатимуться переконати Трампа не продовжувати переговори з РФ, - Times

Про це пише The Times із посиланням на джерела.

Зазначено, що під час раунду інтенсивної міжнародної дипломатії у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ Макрон і Стармер домовилися скоординувати свій підхід та вплинути на план Трампа щодо припинення війни в Україні.

За словами співрозмовників видання, глобальна безпека зіткнулася з "вирішальним моментом".

У матеріалі йдеться, що французький лідер сьогодні провів окремі переговори з президентом США, тоді як британський прем'єр відвідає Білий дім у четвер, 27 лютого.

Джерела у дипломатичних колах наголошують: і Стармер, і Макрон намагатимуться переконати Трампа не продовжувати двосторонні переговори з РФ в обмін на європейські зобов'язання щодо майбутньої безпеки України.