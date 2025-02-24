Макрон і Стармер під час візитів у США намагатимуться переконати Трампа не продовжувати переговори з РФ, - Times
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон домовилися про оголошення єдиного послання щодо України під час зустрічей з американським президентом Дональдом Трампом цього тижня
Про це пише The Times із посиланням на джерела.
Зазначено, що під час раунду інтенсивної міжнародної дипломатії у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ Макрон і Стармер домовилися скоординувати свій підхід та вплинути на план Трампа щодо припинення війни в Україні.
За словами співрозмовників видання, глобальна безпека зіткнулася з "вирішальним моментом".
У матеріалі йдеться, що французький лідер сьогодні провів окремі переговори з президентом США, тоді як британський прем'єр відвідає Білий дім у четвер, 27 лютого.
Джерела у дипломатичних колах наголошують: і Стармер, і Макрон намагатимуться переконати Трампа не продовжувати двосторонні переговори з РФ в обмін на європейські зобов'язання щодо майбутньої безпеки України.
- Раніше речник Кіра Стармера повідомляв, що прем'єр Великої Британії наступного тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з Дональдом Трампом, проте конкретної дати названо не було.
- Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що Трамп може відновити корисний діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.
- 20 лютого в Білому домі оголосили, що Дональд Трамп прийматиме президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера цього тижня.
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