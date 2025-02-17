Прем'єр Британії Стармер зустрінеться з Трампом у Вашингтоні наступного тижня
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом
Про це повідомляє Politico.
Зазначається, що відповідний візит британського прем'єра відбувається в той час, коли США починають переговори з Росією про припинення війни в Україні та коли Штати закликають європейські країни витрачати більше коштів на оборону.
Так, речник Стармера заявив: "Буде широкий спектр питань, над якими ми будемо працювати з новою адміністрацією США. Прем'єр-міністр з нетерпінням чекає на зустріч із президентом Трампом найближчим часом, щоб обговорити, як ми можемо поглибити особливі відносини у сфері торгівлі, інвестицій та безпеки".
За словами речника, Стармер закликатиме європейські країни відігравати більшу роль у НАТО, а також підкреслить, що роль Америки в європейській безпеці залишається критично важливою.
"Американські гарантії безпеки матимуть вирішальне значення для тривалого миру, тому що тільки США можуть утримати [Володимира] Путіна від нового нападу", - сказав він.
- Напередодні Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.
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