Прем'єр Британії Стармер зустрінеться з Трампом у Вашингтоні наступного тижня

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що відповідний візит британського прем'єра відбувається в той час, коли США починають переговори з Росією про припинення війни в Україні та коли Штати закликають європейські країни витрачати більше коштів на оборону.

Так, речник Стармера заявив: "Буде широкий спектр питань, над якими ми будемо працювати з новою адміністрацією США. Прем'єр-міністр з нетерпінням чекає на зустріч із президентом Трампом найближчим часом, щоб обговорити, як ми можемо поглибити особливі відносини у сфері торгівлі, інвестицій та безпеки".

За словами речника, Стармер закликатиме європейські країни відігравати більшу роль у НАТО, а також підкреслить, що роль Америки в європейській безпеці залишається критично важливою.

"Американські гарантії безпеки матимуть вирішальне значення для тривалого миру, тому що тільки США можуть утримати [Володимира] Путіна від нового нападу", - сказав він.