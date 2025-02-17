Велика Британія готова відправити свої війська в Україну, - Стармер
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий розмістити миротворчі війська в Україні
Про це Кір Стармер повідомив у своїй статті для The Telegraph.
За словами британського премʼєра, вони готові відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це включає фінансову допомогу, а також - розміщення миротворчих військ.
"Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, пов'язану з потенційною загрозою для британських військовослужбовців. Проте будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України - це допомога у гарантуванні безпеки нашого континенту і безпеки цієї країни. Кінець війни, коли він настане, не може бути просто тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову нападе", - йдеться у заяві Стармера.
The Telegraph наголошує, що це перший випадок, коли британський премʼєр прямо заявив, що готовий розмістити британських миротворців в Україні.
Кір Стармер візьме участь в екстреному саміті європейських лідерів, який пройде 17 лютого у Парижі. За інформацією ЗМІ, під час зустрічі зокрема обговорюватиметься автоматичний вступ України в НАТО у разі порушення Росією перемир’я.
Миротворчі війська в Україні. Що відомо
Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.
За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.
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