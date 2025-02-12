"Партнери працюють над цією ідеєю": Умєров щодо миротворчої місії для України

Про це він повідомив по завершенню засідання Координаційної групи з питань оборони України, яке пройшло в штаб-квартирі НАТО, передає Інтерфакс-Україна.

"Вже декілька місяців наші партнери працюють над цією ідеєю. Вона сприймається дуже позитивно. Модальність обговорюється. Формати обговорюються. Сподіваюсь, вже скоро, незабаром, ви теж будете мати результати й по цьому треку", - зазначив Умєров.

Інших деталей щодо цього міністр оборони не повідомив.