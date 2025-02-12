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"Партнери працюють над цією ідеєю": Умєров щодо миротворчої місії для України

Катерина Ганжа
12 лютого, 2025 середа
22:17
Війна з Росією Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії для України

Зміст

Про це він повідомив по завершенню засідання Координаційної групи з питань оборони України, яке пройшло в штаб-квартирі НАТО, передає Інтерфакс-Україна.

"Вже декілька місяців наші партнери працюють над цією ідеєю. Вона сприймається дуже позитивно. Модальність обговорюється. Формати обговорюються. Сподіваюсь, вже скоро, незабаром, ви теж будете мати результати й по цьому треку", - зазначив Умєров.

Інших деталей щодо цього міністр оборони не повідомив. 

  • 22 січня президент Зеленський сказав, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців.
  • Пізніше він уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
  • 11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія.
  • Президент Володимир Зеленський прокоментував ідею миротворчих військ в Україні, сказавши, що вона запрацює за умови розміщення 100 -150 тис. європейських військ. 
Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
військові
Рустем Умєров
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