"Партнери працюють над цією ідеєю": Умєров щодо миротворчої місії для України
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії для України
Про це він повідомив по завершенню засідання Координаційної групи з питань оборони України, яке пройшло в штаб-квартирі НАТО, передає Інтерфакс-Україна.
"Вже декілька місяців наші партнери працюють над цією ідеєю. Вона сприймається дуже позитивно. Модальність обговорюється. Формати обговорюються. Сподіваюсь, вже скоро, незабаром, ви теж будете мати результати й по цьому треку", - зазначив Умєров.
Інших деталей щодо цього міністр оборони не повідомив.
- 22 січня президент Зеленський сказав, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців.
- Пізніше він уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
- 11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував ідею миротворчих військ в Україні, сказавши, що вона запрацює за умови розміщення 100 -150 тис. європейських військ.
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