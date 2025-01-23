Зеленський: серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі розміщення миротворчих сил в Україні серед них мають бути військові Сполучених Штатів
Про це він заявив у інтерв’ю Bloomberg на полях зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
"Вони не проводитимуть час розслаблено. Це дуже важливо, тому що я чув, що деякі союзники казали: так, все гаразд, ми можемо бути в центрі якогось міста. Ні-ні, нам не потрібен такий контингент", - наголосив президент.
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За його словами, миротворці матимуть перебувати на лінії фронту, з українськими військовими, тому що це "означатиме безпеку". Водночас така місія неможлива без участі Сполучених Штатів.
"Це не вдасться без США. Я поясню чому. Навіть якщо окремі європейські друзі думають, що це можливо – ні, неможливо. Перш за все, ніхто не ризикуватиме без США. Друге: це може розділити НАТО, розділити США і Євросоюз. Це мрія Путіна, розколоти цей союз", - додав Зеленський.
- Раніше американський відставний адмірал, колишній командувач силами США та силами НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс виклав власне бачення врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, що може відбутися за сприяння Дональда Трампа. За його словами, у випадку домовленостей з РФ можна залучити не американських, а європейських миротворців.
- Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що для участі його країни в миротворчій місії в Україні потрібен міжнародний мандат і згода Росії.
- Напередодні Зеленський заявив, що Україні буде потрібно щонайменше 200 тис. миротворців, щоб запобігти новому нападу РФ після будь-якої угоди про припинення вогню.
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