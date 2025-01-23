Зеленський: серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США

Про це він заявив у інтерв’ю Bloomberg на полях зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Вони не проводитимуть час розслаблено. Це дуже важливо, тому що я чув, що деякі союзники казали: так, все гаразд, ми можемо бути в центрі якогось міста. Ні-ні, нам не потрібен такий контингент", - наголосив президент.

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За його словами, миротворці матимуть перебувати на лінії фронту, з українськими військовими, тому що це "означатиме безпеку". Водночас така місія неможлива без участі Сполучених Штатів.

"Це не вдасться без США. Я поясню чому. Навіть якщо окремі європейські друзі думають, що це можливо – ні, неможливо. Перш за все, ніхто не ризикуватиме без США. Друге: це може розділити НАТО, розділити США і Євросоюз. Це мрія Путіна, розколоти цей союз", - додав Зеленський.