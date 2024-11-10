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Головна Війна з Росією Ексголовнокомандувач силами НАТО в Європі Ставрідіс: у випадку домовленостей з РФ, можна задіяти не американських, а європейських миротворців

Ексголовнокомандувач силами НАТО в Європі Ставрідіс: у випадку домовленостей з РФ, можна задіяти не американських, а європейських миротворців

Анатолій Буряк
10 листопада, 2024 неділя
12:59
Війна з Росією Адмірал Джеймс Ставрідіс (ВМС США)

Американський відставний адмірал, колишній командувач силами США та силами НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс виклав власне бачення врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, що може відбутися за сприяння Дональда Трампа

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Про це він заявив в етері CNN, пише часопис Newsweek.

"Я сподіваюся, що він (Трамп, - ред.) зробить, - і я думаю, що він це зробить, - так це натисне на обидві сторони. Щоб сісти за стіл переговорів. І це закінчиться схожим на кінець Корейської війни", - зазначив Ставрідіс.

Територіально, як вважає адмірал, під російською окупацією залишиться 20% української території.

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"Путін, на жаль, реально матиме близько 20 відсотків України, тобто ту частину, яку він зараз утримує. Але решта України, 80 відсотків, усі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаються демократичними, вільними", - сказав Ставрідіс.

Він додав, що Україна також отримає "шлях до НАТО, можливо, років за три-п'ять". 

Як вважає екскомандувач збройними силами США та НАТО у Європі, Україна також зможе отримати членство в Європейському Союзі, який вклав мільярди доларів, щоб допомогти Україні зупинити повномасштабне вторгнення Росії.

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"Путін буде ненавидіти цю частину, так само як українці будуть ненавидіти ту частину Путіна, яка тримає 20 відсотків їхньої країни. Але це перемовини", - підкреслив Ставрідіс.

Військовий також сказав, що угода, ймовірно, включатиме "якусь демілітаризовану зону між двома сторонами, так само як Корея". 

"І, можливо, вона патрулюватиметься солдатами НАТО, наприклад, не США, а європейцями", - сказав адмірал ВМС у відставці.

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Відповідаючи на запитання Newsweek, скільки, на його думку, реально триватимуть переговори після приходу Трампа на посаду, Ставрідіс відповів електронною поштою:

 "Майте на увазі, що врегулювання шляхом перемовин - це не те, що США можуть нав’язати, а українці та росіяни повинні домовитися про це".

"Перемовини про припинення вогню та остаточне врегулювання займуть місяці. Вступ України до НАТО може бути здійснений протягом кількох років", - додав відставний адмірал.

  • Перед цим думка про розміщення на лінії розмежування між військами РФ та України британських вояків з'явилася у публікації лондонської газети The Telegraph.
  • 9 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчим часом США можуть оприлюднити декларації щодо дати припинення вогню між Україною і РФ, лінії розмежування між країнами та гарантій безпеки для Києва.
  • Російське опозиційне видання Verstka із посиланням на власні джерела у Кремлі стверджує, що Путін не почне перемовин допоки не витіснить ЗСУ з території Курщини.
  • Інавгурація обраного 5 листопада Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. До того часу, як зазначають політологи та військові оглядачі, російські окупанти спробують максимально розширити зону впливу в Україні.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
КНДР
Володимир Путін
російська армія
Південна Корея
Дональд Трамп
НАТО
США
миротворці ООН
миротворча місія
переговори з РФ
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