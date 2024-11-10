Ексголовнокомандувач силами НАТО в Європі Ставрідіс: у випадку домовленостей з РФ, можна задіяти не американських, а європейських миротворців

Про це він заявив в етері CNN, пише часопис Newsweek.

"Я сподіваюся, що він (Трамп, - ред.) зробить, - і я думаю, що він це зробить, - так це натисне на обидві сторони. Щоб сісти за стіл переговорів. І це закінчиться схожим на кінець Корейської війни", - зазначив Ставрідіс.

Територіально, як вважає адмірал, під російською окупацією залишиться 20% української території.

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"Путін, на жаль, реально матиме близько 20 відсотків України, тобто ту частину, яку він зараз утримує. Але решта України, 80 відсотків, усі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаються демократичними, вільними", - сказав Ставрідіс.

Він додав, що Україна також отримає "шлях до НАТО, можливо, років за три-п'ять".

Як вважає екскомандувач збройними силами США та НАТО у Європі, Україна також зможе отримати членство в Європейському Союзі, який вклав мільярди доларів, щоб допомогти Україні зупинити повномасштабне вторгнення Росії.

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"Путін буде ненавидіти цю частину, так само як українці будуть ненавидіти ту частину Путіна, яка тримає 20 відсотків їхньої країни. Але це перемовини", - підкреслив Ставрідіс.

Військовий також сказав, що угода, ймовірно, включатиме "якусь демілітаризовану зону між двома сторонами, так само як Корея".

"І, можливо, вона патрулюватиметься солдатами НАТО, наприклад, не США, а європейцями", - сказав адмірал ВМС у відставці.

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Відповідаючи на запитання Newsweek, скільки, на його думку, реально триватимуть переговори після приходу Трампа на посаду, Ставрідіс відповів електронною поштою:

"Майте на увазі, що врегулювання шляхом перемовин - це не те, що США можуть нав’язати, а українці та росіяни повинні домовитися про це".

"Перемовини про припинення вогню та остаточне врегулювання займуть місяці. Вступ України до НАТО може бути здійснений протягом кількох років", - додав відставний адмірал.