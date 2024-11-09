Радник Трампа: якщо Зеленський вимагатиме повернення Криму, це виглядатиме несерйозно

Про це він сказав BBC.

Ланза є стратегом Республіканської партії, він вважає, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського викласти його версію "реалістичного бачення миру".

"І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: ну, ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний", — прокоментував він.

Ланза не згадав окуповані території на сході України, але сказав, що повернення Криму нереалістичне і "не є метою Сполучених Штатів".

"Коли Зеленський каже, що ми тільки припинимо цю боротьбу, мир буде лише після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, - ви самі", — сказав він у програмі BBC.

Ланза сказав, що він надзвичайно поважає український народ, назвавши його "серцем лева". Але він зазначив, що пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".

"Те, що ми збираємося сказати Україні, ви знаєте: що ви бачите? Що ви бачите як реалістичне бачення миру. Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І почнімо щиру розмову", - сказав він.

Старший радник Трампа також розкритикував підтримку, яку адміністрація Байдена та європейські країни надають Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Реальність на місці така, що європейські національні держави та президент Байден не дали Україні спроможності та зброї, щоб виграти цю війну на самому початку, і вони не змогли зняти обмеження для перемоги України", – сказав він.