Адміністрація Трампа буде використовувати свій вплив, аби зняти санкції з РФ, - політичний діяч зі США Рашкін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На мою думку, адміністрація Трампа буде використовувати свій вплив для того, аби зняти всі санкції, які зараз накладені на РФ, і зробити це якомога швидше. Тобто для них це може бути такий собі сценарій або спосіб, як покласти край війні в Україні. Можливо, Путін уже через кілька років буде виступати в американському конгресі. Щодо питання, чи наважиться Трамп завдати ударів по країнах вісі зла, то ні, бо він – миротворець в очах американців, не той, хто буде першим завдавати удар", - зауважив політичний діяч.

За його словами, Трамп часто говорив за чотири роки свого першого президентства, що потрібно досягати миру. І навіть коли Україна протягом тих чотирьох років потерпала від Росії він все одно бачив, що у світі побутує мир.

"Тому ми справді дивимося на війну з тієї точки зору, щоб США не вплутувалися в цю війну", - резюмував Юрій Рашкін.