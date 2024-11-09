В ефірі програми "Вікенд" на BBC World Service він сказав: "Коли Зеленський каже, що ми припинимо ці бойові дії, що мир настане лише тоді, коли Крим буде повернуто, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає… І якщо це ваш пріоритет – повернути Крим і змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі по собі".

Для пом’якшення цих слів Ланза відзначив, що "надзвичайно поважає український народ, бо "той має серце лева". Проте для США пріоритетом є не продовження війни, а "мир і припинення вбивств". Він розкритикував підтримку, яку надавала адміністрація президента Джо Байдена та європейські країни: "Реальність на місці така, що європейські національні держави та президент Байден не дали Україні спроможності та зброї, щоб виграти цю війну на самому початку, і вони не змогли зняти обмеження для перемоги України".

Щодо останнього – Ланза наш друг, адже переважна більшість українців думає аналогічно. Війна могла б закінчитися вже давно, якби Байден, його адміністрація та генерали проявили більшу рішучість і не боялися "червоних ліній" Путіна.

Водночас радник новообраного американського президента глибоко помиляється в питанні Криму з декількох принципових причин.

По-перше, під час першої каденції президента Трампа його адміністрація твердо відстоювала позицію, що Крим – це Україна. Сьогодні немає жодних причин, щоб ця позиція помінялася, бо це означало б, що у 2016 – 2020 роках Дональд Трамп помилявся. Невже Ланза так погано думає про свого шефа?

По-друге, після широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року актуальність повернення Криму до України лише збільшилася. Мир в Україні та Європі повернеться тоді, коли Росія поверне все, що вона загарбала.

По-третє, війна припиниться тоді, коли Росія її програє, а не буде нагороджена новими територіальними здобутками. Це єдиний "реалістичний" підхід до російсько-української війни.

По-четверте, Крим – це українська територія і батьківщина кримських татар – корінного народу Кримського півострова. Нехтувати правами та волевиявленням кримських татар – це погоджуватися на злочинні методи комуністів і путіністів.

І останнє: українці вже десять років воюють "самі по собі", проливаючи кров за свою свободу і незалежність. Крим ми в силі відвоювати самі, була б у нас лише достатня кількість озброєння. А після нашої Перемоги ми готові замінити частину американських солдатів у Європі, як про це заявив президент Володимир Зеленський.

Єдина користь від заяви Браяна Лензи про потребу "забути" про Крим та інші форми українського "реалізму" – це усвідомлення нікчемності доказів позиції тих, хто хоче здати інтереси України, Європи, США і всіх демократичних держав світу.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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