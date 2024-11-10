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OPINION

Світ цинічний — час дорослішати

Володимир Омелян
10 листопада, 2024 неділя
08:00
Погляд

Все ж я думав, що Кремль довше потягне інтригу. Але, видно, кризові явища в російській економіці настільки глибокі, що тягнути далі нікуди

Зміст

Зараз ми спостерігаємо за останніми відчайдушними спробами захопити якомога більше чужої території, щоб торги відбувалися з вигідніших позицій.

Шкода, що ми вкотре не втрачаємо можливість втратити можливість.

Маючи безпрецедентну підтримку Заходу у 2022-23 рр., ми так і не спромоглися реформувати систему держуправління і власну економіку, запустити вітчизняний ВПК, довірити владу кращим з кращих.

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Спроба перекласти відповідальність на Захід приречена на невдачу і байдужість самого Заходу.

Світ цинічний — час дорослішати.

Ефект Метелика — галочка в бюлетені по приколу має страшні наслідки для майбутнього, яке стає реальністю.

І те, що відповідальність врешті-решт дожене — геть не тішить на фоні сплюндрованої країни.

Джерело

Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019, політик

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

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