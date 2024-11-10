Зараз ми спостерігаємо за останніми відчайдушними спробами захопити якомога більше чужої території, щоб торги відбувалися з вигідніших позицій.

Шкода, що ми вкотре не втрачаємо можливість втратити можливість.

Маючи безпрецедентну підтримку Заходу у 2022-23 рр., ми так і не спромоглися реформувати систему держуправління і власну економіку, запустити вітчизняний ВПК, довірити владу кращим з кращих.

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Ефект Метелика — галочка в бюлетені по приколу має страшні наслідки для майбутнього, яке стає реальністю.