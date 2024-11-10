Світ цинічний — час дорослішати
Все ж я думав, що Кремль довше потягне інтригу. Але, видно, кризові явища в російській економіці настільки глибокі, що тягнути далі нікуди
Зараз ми спостерігаємо за останніми відчайдушними спробами захопити якомога більше чужої території, щоб торги відбувалися з вигідніших позицій.
Шкода, що ми вкотре не втрачаємо можливість втратити можливість.
Маючи безпрецедентну підтримку Заходу у 2022-23 рр., ми так і не спромоглися реформувати систему держуправління і власну економіку, запустити вітчизняний ВПК, довірити владу кращим з кращих.
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Спроба перекласти відповідальність на Захід приречена на невдачу і байдужість самого Заходу.
Світ цинічний — час дорослішати.
Ефект Метелика — галочка в бюлетені по приколу має страшні наслідки для майбутнього, яке стає реальністю.
І те, що відповідальність врешті-решт дожене — геть не тішить на фоні сплюндрованої країни.
Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019, політик
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