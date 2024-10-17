1. Сильна професійна патріотична команда однодумців, які мають єдине бачення щодо майбутнього України. Коли світом поширюється слава про українських реформаторів і підприємців у сфері економіки, ВПК, освіти, науки, ІТ — не менша за подвиги головкомів, комбригів, комбатів і солдат на полі бою. Коли українські суди та правоохоронна система, державне управління, як і українська армія — у світових топах.

2. Чітка поетапна програма розвитку та існування держави у воєнний час, що логічно і плавно переходить у повоєнну перебудову. Не з нуля, а новостворені потужності воєнного часу стають становим хребтом нової економіки відродження України. І це не пʼять пунктів таксиста, а томи документів з тисяч пунктів, кожен з яких ретельно зважений і контрольовано виконується.

3. План Перемоги не має права на помилку, бо ціна помилки — сотні й тисячі, або навіть сотні тисяч життів українців, майбутнє всієї нації.

4. План Перемоги має відштовхуватися від наявного ресурсу держави й програми дій, за умови виконання яких можна залучити додатковий ресурс ззовні. Позиція: "Дайте!" - апріорі програшна, бо, якщо хтось щось і дасть, то цього завжди не вистачатиме.

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5. План Перемоги — це корупціонери у вʼязницях, а дурні на курсах перепідготовки з наступним працевлаштуванням на нових заводах, які потребуватимуть фахових робочих рук. Якщо через корупцію і непрофесійність знищуються цілі галузі, хаос в усій державній системі управління — тут жодні гроші й весь Захід ніколи не зможуть нам зарадити.

6. І, ключове, політики не втручаються у військові справи! Керують військом ті, хто вміють і можуть!

Єдина функція політичної влади — забезпечити військо всім для перемоги. Не обіцянками та заявами, а реальними постачаннями, щоб красиві слова про пріоритетність життя солдата стали нарешті реальними справами.

Функція лідера — в першу чергу, бути ефективним менеджером, який делегує повноваження і контролює їхнє виконання.

Статус-кво може призвести виключно до поразки. А тоді вже буде не до рейтингів…

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Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019, політик

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