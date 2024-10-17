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OPINION

Яким мав би бути план Перемоги?

Володимир Омелян
17 жовтня, 2024 четвер
10:05
Погляд

План Перемоги має відштовхуватися від наявного ресурсу держави й програми дій, за умови виконання яких можна залучити додатковий ресурс ззовні

Зміст

1. Сильна професійна патріотична команда однодумців, які мають єдине бачення щодо майбутнього України. Коли світом поширюється слава про українських реформаторів і підприємців у сфері економіки, ВПК, освіти, науки, ІТ — не менша за подвиги головкомів, комбригів, комбатів і солдат на полі бою. Коли українські суди та правоохоронна система, державне управління, як і українська армія — у світових топах.

2. Чітка поетапна програма розвитку та існування держави у воєнний час, що логічно і плавно  переходить у повоєнну перебудову. Не з нуля, а новостворені потужності воєнного часу стають становим хребтом нової економіки відродження України. І це не пʼять пунктів таксиста, а томи документів з тисяч пунктів, кожен з яких ретельно зважений і контрольовано виконується.

3. План Перемоги не має права на помилку, бо ціна помилки — сотні й тисячі, або навіть сотні тисяч життів українців, майбутнє всієї нації.

4. План Перемоги має відштовхуватися від наявного ресурсу держави й програми дій, за умови виконання яких можна залучити додатковий ресурс ззовні. Позиція: "Дайте!" - апріорі програшна, бо, якщо хтось щось і дасть, то цього завжди не вистачатиме.

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5. План Перемоги — це корупціонери у вʼязницях, а дурні на курсах перепідготовки з наступним працевлаштуванням на нових заводах, які потребуватимуть фахових робочих рук. Якщо через корупцію і непрофесійність знищуються цілі галузі, хаос в усій державній системі управління — тут жодні гроші й весь Захід ніколи не зможуть нам зарадити.

6. І, ключове, політики не втручаються у військові справи! Керують військом ті, хто вміють і можуть!

Єдина функція політичної влади — забезпечити військо всім для перемоги. Не обіцянками та заявами, а реальними постачаннями, щоб красиві слова про пріоритетність життя солдата стали нарешті реальними справами.

Функція лідера — в першу чергу, бути ефективним менеджером, який делегує повноваження і контролює їхнє виконання.
Статус-кво може призвести виключно до поразки. А тоді вже буде не до рейтингів…

Джерело

Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019, політик

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Верховна Рада
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
допомога Україні
Перемога України
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