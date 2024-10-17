Яким мав би бути план Перемоги?
План Перемоги має відштовхуватися від наявного ресурсу держави й програми дій, за умови виконання яких можна залучити додатковий ресурс ззовні
1. Сильна професійна патріотична команда однодумців, які мають єдине бачення щодо майбутнього України. Коли світом поширюється слава про українських реформаторів і підприємців у сфері економіки, ВПК, освіти, науки, ІТ — не менша за подвиги головкомів, комбригів, комбатів і солдат на полі бою. Коли українські суди та правоохоронна система, державне управління, як і українська армія — у світових топах.
2. Чітка поетапна програма розвитку та існування держави у воєнний час, що логічно і плавно переходить у повоєнну перебудову. Не з нуля, а новостворені потужності воєнного часу стають становим хребтом нової економіки відродження України. І це не пʼять пунктів таксиста, а томи документів з тисяч пунктів, кожен з яких ретельно зважений і контрольовано виконується.
3. План Перемоги не має права на помилку, бо ціна помилки — сотні й тисячі, або навіть сотні тисяч життів українців, майбутнє всієї нації.
4. План Перемоги має відштовхуватися від наявного ресурсу держави й програми дій, за умови виконання яких можна залучити додатковий ресурс ззовні. Позиція: "Дайте!" - апріорі програшна, бо, якщо хтось щось і дасть, то цього завжди не вистачатиме.
Читайте також: Виступ Зеленського у Верховній Раді: декларація намірів, а не план перемоги
5. План Перемоги — це корупціонери у вʼязницях, а дурні на курсах перепідготовки з наступним працевлаштуванням на нових заводах, які потребуватимуть фахових робочих рук. Якщо через корупцію і непрофесійність знищуються цілі галузі, хаос в усій державній системі управління — тут жодні гроші й весь Захід ніколи не зможуть нам зарадити.
6. І, ключове, політики не втручаються у військові справи! Керують військом ті, хто вміють і можуть!
Єдина функція політичної влади — забезпечити військо всім для перемоги. Не обіцянками та заявами, а реальними постачаннями, щоб красиві слова про пріоритетність життя солдата стали нарешті реальними справами.
Функція лідера — в першу чергу, бути ефективним менеджером, який делегує повноваження і контролює їхнє виконання.
Статус-кво може призвести виключно до поразки. А тоді вже буде не до рейтингів…
Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019, політик
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.72Продаж 45.39
- Актуальне
- Важливе