Виступ Зеленського у Верховній Раді: декларація намірів, а не план перемоги
Це була декларація про наміри, це було нарізання завдань партнерам, але це не був план перемоги
Були тільки дві дорослі речі:
- про те, що перемогою буде виживання країни;
- про те, що внутрішніх ворогів зараз немає і є спільний ворог — РФ.
Якщо це було сказано не про людські вуха, тоді президент має зібрати всі проукраїнські та проєвропейські політичні сили, і разом написати реальний план. Його не треба пафосно представляти з трибуни, його треба зробити й виконати.
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Якщо Зеленський хоче перемоги, він повинен нарешті припинити казати "Я". "Я" має до перемоги перетворитися на "Ми".
Але я в це не вірю — той, хто хоче лише аплодисментів, ніколи не візьме на себе частину відповідальності за непопулярні, але необхідні для перемоги кроки. Тому про перемогу він лише говоритиме, а винними, якщо що, будуть призначені партнери.
Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України
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