Європейські лідери під час зустрічі у Парижі обговорять автоматичний вступ України в НАТО у разі порушення Росією перемир’я, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у зустрічі візьмуть участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Також очікуються лідери Італії, Іспанії, Нідерландів, Данії, а також президентка Європейської комісії, президент Євроради та генеральний секретар НАТО.

"На зустрічі обговорюватимуться оборонні можливості, які Європа могла б надати Україні для забезпечення надійних гарантій безпеки, в тому числі план автоматичного набуття Україною членства в НАТО у разі явного порушення Росією режиму припинення вогню", - повідомили у джерелі.

Тим часом у США кажуть, що для будь-якої сторони, яка порушить угоду про припинення вогню, мають бути руйнівні наслідки - елемент, якого не було у попередніх перемир'ях в Україні.