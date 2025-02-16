Європейські лідери під час зустрічі у Парижі обговорять автоматичний вступ України в НАТО у разі порушення Росією перемир’я, - The Guardian
Під час термінової зустрічі у столиці Франції європейські лідери обговорять варіант автоматичного вступу України в НАТО, якщо Росія порушить перемир'я
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що у зустрічі візьмуть участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Також очікуються лідери Італії, Іспанії, Нідерландів, Данії, а також президентка Європейської комісії, президент Євроради та генеральний секретар НАТО.
"На зустрічі обговорюватимуться оборонні можливості, які Європа могла б надати Україні для забезпечення надійних гарантій безпеки, в тому числі план автоматичного набуття Україною членства в НАТО у разі явного порушення Росією режиму припинення вогню", - повідомили у джерелі.
Тим часом у США кажуть, що для будь-якої сторони, яка порушить угоду про припинення вогню, мають бути руйнівні наслідки - елемент, якого не було у попередніх перемир'ях в Україні.
- Президент Франції Емманюель Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок, 17 лютого, аби обговорити позицію президента США Дональда Трампа.
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