Група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну, - AP

Про це пише АР.

Зазначається, що Велика Британія та Франція знаходяться в авангарді зусиль.

"Країни, які беруть участь у дискусіях, не бажають схиляти руку і надавати президенту Росії Володимиру Путіну перевагу, якщо він погодиться вести переговори про припинення війни, яку він розпочав три роки тому", - пише видання.

Європейці почали досліджувати, які сили можуть знадобитися на тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним в обхід ЄС.

У грудні 2024 року, ще до інавгурації Дональда Трампа, група світових лідерів і міністрів провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, в штаб-квартирі генерального секретаря НАТО Марка Рютте. У переговорах взяли участь представники Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Польщі, а також високопосадовці Європейського Союзу.

Основою для обговорення стала ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона, яку він запропонував на початку 2024 року, хоча тоді вона зазнала критики.

Як зазначає видання, формат і склад миротворчих сил визначатимуться умовами майбутнього мирного договору та іншими факторами.

"Ми знаходимося на дуже ранній стадії", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певклур в інтерв'ю АР в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, попри різні дискусії та чутки, для європейських союзників "критично важливо" спершу визначити, якою буде лінія зіткнення в Україні, перш ніж розробляти подальший план дій.

Естонський міністр наголосив, що якщо Росія та Україна скоротять свої сили вздовж фронту до "пари тисяч" військових з обох сторін, то для Європи не буде проблемою також забезпечити свою присутність у цьому регіоні. Водночас ситуація ускладниться, якщо бойові дії залишатимуться інтенсивними.

На думку експертів та офіційних осіб, за нинішніх умов Україні може знадобитися більш чисельний і потужний військовий контингент, аніж звичайні миротворчі сили, такі як "блакитні шоломи" ООН.

"Вони (росіяни, - ред.) порушують усі угоди. Тому, якщо ми відправимо туди війська, у них мають бути авіація, великі сухопутні війська, безпілотники, контрбезпілотники, протиповітряна і протиракетна оборона", - зазначив екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес.