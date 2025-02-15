Група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну, - AP
Європа стурбована тим, що пріоритети безпеки США стосуються інших сфер, тому група європейських країн таємно розробляє план відправки військ в Україну
Про це пише АР.
Зазначається, що Велика Британія та Франція знаходяться в авангарді зусиль.
"Країни, які беруть участь у дискусіях, не бажають схиляти руку і надавати президенту Росії Володимиру Путіну перевагу, якщо він погодиться вести переговори про припинення війни, яку він розпочав три роки тому", - пише видання.
Європейці почали досліджувати, які сили можуть знадобитися на тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним в обхід ЄС.
У грудні 2024 року, ще до інавгурації Дональда Трампа, група світових лідерів і міністрів провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, в штаб-квартирі генерального секретаря НАТО Марка Рютте. У переговорах взяли участь представники Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Польщі, а також високопосадовці Європейського Союзу.
Основою для обговорення стала ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона, яку він запропонував на початку 2024 року, хоча тоді вона зазнала критики.
Як зазначає видання, формат і склад миротворчих сил визначатимуться умовами майбутнього мирного договору та іншими факторами.
"Ми знаходимося на дуже ранній стадії", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певклур в інтерв'ю АР в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.
За його словами, попри різні дискусії та чутки, для європейських союзників "критично важливо" спершу визначити, якою буде лінія зіткнення в Україні, перш ніж розробляти подальший план дій.
Естонський міністр наголосив, що якщо Росія та Україна скоротять свої сили вздовж фронту до "пари тисяч" військових з обох сторін, то для Європи не буде проблемою також забезпечити свою присутність у цьому регіоні. Водночас ситуація ускладниться, якщо бойові дії залишатимуться інтенсивними.
На думку експертів та офіційних осіб, за нинішніх умов Україні може знадобитися більш чисельний і потужний військовий контингент, аніж звичайні миротворчі сили, такі як "блакитні шоломи" ООН.
"Вони (росіяни, - ред.) порушують усі угоди. Тому, якщо ми відправимо туди війська, у них мають бути авіація, великі сухопутні війська, безпілотники, контрбезпілотники, протиповітряна і протиракетна оборона", - зазначив екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес.
- 22 січня президент Зеленський сказав, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців.
- Пізніше він уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
- 11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував ідею миротворчих військ в Україні, сказавши, що вона запрацює за умови розміщення 100 -150 тис. європейських військ.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії для України.
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