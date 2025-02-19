Трамп може відновити корисний діалог із Путіним, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що очільник Білого дому Дональд Трамп може відновити корисний діалог із російським диктатором Володимиром Путіним
Таку заяву Макрон зробив після переговорів між новою адміністрацією США та Росією, пише France 24.
За його словами, Трамп створює "стратегічну двозначність для Путіна".
Французький лідер також зазначив, що новий президент США використовує "дуже тверді слова і створює невизначеність", яка може допомогти чинити тиск.
Також Макрон, який свого часу регулярно спілкувався з Путіним, але не вів із ним жодних переговорів із 2022 року, додав, що сам готовий говорити з російським колегою, "коли це буде доречно в циклі майбутніх переговорів".
- Нагадаємо, 18 лютого у столиці Саудівської Аравії відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України назвали це "спробою повернути Росію до початку розмови з Заходом про правила та справедливість".
- У Державному департаменті США зазначили, що Марко Рубіо та Сергій Лавров під час переговорів домовилися про створення механізму консультацій для усунення "стресових факторів" у російсько-американських відносинах.
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