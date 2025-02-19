Трамп може відновити корисний діалог із Путіним, - Макрон

Таку заяву Макрон зробив після переговорів між новою адміністрацією США та Росією, пише France 24.

За його словами, Трамп створює "стратегічну двозначність для Путіна".

Французький лідер також зазначив, що новий президент США використовує "дуже тверді слова і створює невизначеність", яка може допомогти чинити тиск.

Також Макрон, який свого часу регулярно спілкувався з Путіним, але не вів із ним жодних переговорів із 2022 року, додав, що сам готовий говорити з російським колегою, "коли це буде доречно в циклі майбутніх переговорів".