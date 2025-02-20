У Білому домі озвучили дати візитів до США Макрона і Стармера
Наступного тижня президент США Дональд Трамп прийматиме у Білому домі президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера
Про це повідомила у четвер на пресбрифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт.
За її словами, наступного понеділка (24 лютого, – ред.) президент США прийматиме президента Франції Емманюеля Макрона, а наступного четверга (27 лютого, – ред.) прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відвідає Білий дім.
Лівітт додала, що президент Трамп уже мав зустрічі з лідерами Ізраїлю, Японії, Йорданії та Індії.
- Раніше речник Кіра Стармера повідомляв, що прем'єр Великої Британії наступного тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з Дональдом Трампом, проте конкретної дати названо не було.
- Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що Трамп може відновити корисний діалог із російським диктатором Володимиром Путіним
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