У Білому домі озвучили дати візитів до США Макрона і Стармера

Про це повідомила у четвер на пресбрифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

За її словами, наступного понеділка (24 лютого, – ред.) президент США прийматиме президента Франції Емманюеля Макрона, а наступного четверга (27 лютого, – ред.) прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відвідає Білий дім.

Лівітт додала, що президент Трамп уже мав зустрічі з лідерами Ізраїлю, Японії, Йорданії та Індії.