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Норвегія виділить по €300 млн для української енергетики та інвестицій у промисловість

Дар'я Куркіна
24 лютого, 2025 понедiлок
14:13
Світ Норвегія

Норвегія оголосила про виділення пакету допомоги на €300 млн для української енергетики та про відкриття прямого каналу інвестицій у промисловість держави

Зміст

Про це повідомив норвезький премʼєр Йонас Гас Стьоре на пленарному засіданні "Підтримай Україну".

За його словами, Осло надасть Києву на гуманітарну підтримку цивільних мільярд євро.

"Буде 300 млн євро - виділений пакет стосовно запиту підтримки енергетики. І фінансові гарантії: буде виділено для цього 4 млн євро, і ми будемо ще відбудовувати з покращенням все, що ми можемо", - заявив Стьоре.

Крім цього, Норвегія відкрила прямий канал інвестицій в українську промисловість, на яку виділено €300 млн. Стьоре також додав, що його держава може співпрацювати з Україною ще в багатьох сферах, зокрема - у виробництві дронів.

"Хочу сказати від імені Норвегії -  €3,5 млрд буде виділено в 2025 році, ми будемо ще більше виділяти всі можливі кошти", - наголосив прем'єр.

Водночас Стьоре підкреслив, що "нічого не може бути про Україну без України".

"Але хочу прямолінійно висловитися: Європа не може просто підняти руку й сказати "ось тут ми, дайте нам місце за столом перемовин", бо американський президент може сказати "а навіщо ви потрібні, що ви можете внести?" Ось це і є частина того діалогу, який вже триває 4-5 тижнів. Саме тому Європа й Україна має здобути це місце за допомогою політичної, військової, економічної сили", - наголосив очільник уряду Норвегії.

  • У треті роковини початку повномасштабної агресії РФ у Києві відбувається саміт "Підтримуй Україну" (Support Ukraine). У ньому беруть участь лідери країн-партнерів: обговорюють мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки для України.  
  • Під час саміту прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що його уряд у 2025 році спрямує один мільярд євро на допомогу Україні. 
  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна надає новий пакет допомоги Україні. Туди, зокрема, увійшли бойові машини піхоти, тренажери для F-16, боєприпаси. 
  • Велика Британія оголосила про ведення найбільшого пакета санкцій проти РФ від початку повномасштабної війни, а також про виділення для України великого пакета військової підтримки.
Теги:
Новини
Україна
Європа
Норвегія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Економіка
Енергетика
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