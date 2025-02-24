Норвегія виділить по €300 млн для української енергетики та інвестицій у промисловість

Про це повідомив норвезький премʼєр Йонас Гас Стьоре на пленарному засіданні "Підтримай Україну".

За його словами, Осло надасть Києву на гуманітарну підтримку цивільних мільярд євро.

"Буде 300 млн євро - виділений пакет стосовно запиту підтримки енергетики. І фінансові гарантії: буде виділено для цього 4 млн євро, і ми будемо ще відбудовувати з покращенням все, що ми можемо", - заявив Стьоре.

Крім цього, Норвегія відкрила прямий канал інвестицій в українську промисловість, на яку виділено €300 млн. Стьоре також додав, що його держава може співпрацювати з Україною ще в багатьох сферах, зокрема - у виробництві дронів.

"Хочу сказати від імені Норвегії - €3,5 млрд буде виділено в 2025 році, ми будемо ще більше виділяти всі можливі кошти", - наголосив прем'єр.

Водночас Стьоре підкреслив, що "нічого не може бути про Україну без України".

"Але хочу прямолінійно висловитися: Європа не може просто підняти руку й сказати "ось тут ми, дайте нам місце за столом перемовин", бо американський президент може сказати "а навіщо ви потрібні, що ви можете внести?" Ось це і є частина того діалогу, який вже триває 4-5 тижнів. Саме тому Європа й Україна має здобути це місце за допомогою політичної, військової, економічної сили", - наголосив очільник уряду Норвегії.