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Іспанія цьогоріч виділить €1 млрд на допомогу Україні

Світлана Кравченко
24 лютого, 2025 понедiлок
13:25
Світ Іспанія

У 2025 році уряд Іспанії спрямує один мільярд євро на допомогу Україні

Зміст

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час засідання "Підтримуй Україну" до третьої річниці вторгнення РФ.

"Я готовий оголосити новий пакет військової допомоги для України на один мільярд євро на 2025 рік. Ми будемо працювати з Україною пліч-о-пліч над відновленням, ми створюватимемо нові структури для підвищення цього процесу і заохочуватимемо наші компанії до участі у проєктах і програмах України", - оголосив очільник іспанського уряду.

Він також повідомив, що Україна та Іспанія створять український хаб у провінції Аліканте.

Санчес наголосив, що Іспанія підтримує повний суверенітет України і вітає усі заходи, спрямовані на досягнення миру, але він має бути справедливим, довготривалим і комплексним. 

"Для того, щоб був справедливий мир, Україна має бути за столом переговорів. Для того, щоб мир був довготривалим, Євро повинна залучатися до цього процесу. Для того, щоб мир був комплексним, він не може зводитися до припинення вогню. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно. Ми продовжимо надавати допомогу, зокрема, військову техніку й обладнання, з більшою рішучістю, ніж це було раніше", - зазначив прем'єр Іспанії.

  • Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що у березні Європейський Союз виділить Україні 3,5 мільярда євро допомоги та посилить підтримку у забезпеченні енергетичної безпеки.


 

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Іспанія
допомога Україні
підтримка України
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