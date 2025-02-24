Уночі -16 °C, вдень +8 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 25 лютого

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, за її прогнозами, опади на території України не передбачаються.

Зазначається, що найближчої ночі у східних областях очікується -10...-16 °C, у більшості областей -7...-12 °C, на заході -2...-8 °C. Уже вдень прогнозується -2...-7 °C, проте у західних областях 25 лютого передбачається +3...+8 °C.

Яка погода буде у Києві

У Києві у вівторок опади малоймовірні. Вночі прогнозується -8...-10 °C, вдень потепліє до 0 °C.

"Надалі морози поступово слабшатимуть, день ставатиме теплішим. Перші відчутні опади прийдуть в Україну якраз на дебют весни, на перше березня, очікується мокрий сніг та дощ", - додала синоптикиня.