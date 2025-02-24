Уночі -16 °C, вдень +8 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 25 лютого
У вівторок, 25 лютого, у більшості регіонів України температура повітря поступово почне підійматися вище. Опади не передбачаються
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, за її прогнозами, опади на території України не передбачаються.
Зазначається, що найближчої ночі у східних областях очікується -10...-16 °C, у більшості областей -7...-12 °C, на заході -2...-8 °C. Уже вдень прогнозується -2...-7 °C, проте у західних областях 25 лютого передбачається +3...+8 °C.
Яка погода буде у Києві
У Києві у вівторок опади малоймовірні. Вночі прогнозується -8...-10 °C, вдень потепліє до 0 °C.
"Надалі морози поступово слабшатимуть, день ставатиме теплішим. Перші відчутні опади прийдуть в Україну якраз на дебют весни, на перше березня, очікується мокрий сніг та дощ", - додала синоптикиня.
- На початку нового тижня в Україні очікується переважно сонячна погода без істотних опадів. У понеділок, 24 лютого, стовпчики термометрів у деяких регіонах підіймуться до +6 °C.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.44 Купівля 41.44Продаж 41.95
- EUR Купівля 43.36Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе