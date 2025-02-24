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Головна Суспільство Уночі -16 °C, вдень +8 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 25 лютого

Уночі -16 °C, вдень +8 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 25 лютого

Катерина Єсікова
24 лютого, 2025 понедiлок
15:11
Суспільство Наталка Діденко

У вівторок, 25 лютого, у більшості регіонів України температура повітря поступово почне підійматися вище. Опади не передбачаються

Зміст

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, за її прогнозами, опади на території України не передбачаються.

Зазначається, що найближчої ночі у східних областях очікується -10...-16 °C, у більшості областей -7...-12 °C, на заході -2...-8 °C. Уже вдень прогнозується -2...-7 °C, проте у західних областях 25 лютого передбачається +3...+8 °C.

Яка погода буде у Києві

У Києві у вівторок опади малоймовірні. Вночі прогнозується -8...-10 °C, вдень потепліє до 0 °C.

"Надалі морози поступово слабшатимуть, день ставатиме теплішим. Перші відчутні опади прийдуть в Україну якраз на дебют весни, на перше березня, очікується мокрий сніг та дощ", - додала синоптикиня.

  • На початку нового тижня в Україні очікується переважно сонячна погода без істотних опадів. У понеділок, 24 лютого, стовпчики термометрів у деяких регіонах підіймуться до +6 °C.
Теги:
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Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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