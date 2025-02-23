Найхолодніше на сході та півночі, найтепліше - на заході: прогноз погоди в Україні на 24 лютого від Наталки Діденко
На початку нового тижня в Україні очікується переважно сонячна погода без істотних опадів. У понеділок, 24 лютого, стовпчики термометрів у деяких регіонах підіймуться до +6 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, морози в Україні ще затримаються. У понеділок найхолоднішою буде північна частина - там очікується найближчої ночі -10...-16 °C. На решті території пануватимуть -9...-12 °C, а на заході та півдні -3...-9 °C.
Протягом дня 24 лютого найтепліша погода передбачається у західних областях України - там температура повітря сягне +2....+6 °C. Водночас у більшості областей буде від -3 до +2 °C.
Найхолоднішою поки що залишається східна частина - вдень там очікуються -3...-7 °C. Також у східних областях можливий невеликий сніг, який припиниться вже під кінець дня.
Погода у столиці
У Києві 24-го лютого день пройде без опадів та із сонечком.
Проте буде ще холодно. Вночі температура повітря опуститься до -12...-14 °C, але вдень триматиметься на рівні 0...-2 °C.
Коли прийде потепління
За даними синоптикині, з 25-26 лютого морози в Україні послабшають, температура повітря почне поступово підвищуватися. Проте схід ще побуде у морозах, там послаблення більш вірогідне під 1 березня.
- Як прогнозувалося раніше, цими вихідними в більшості областей України переважатиме суха погода. Водночас у східних регіонах 23 лютого очікується сніг.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе