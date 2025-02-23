Найхолодніше на сході та півночі, найтепліше - на заході: прогноз погоди в Україні на 24 лютого від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, морози в Україні ще затримаються. У понеділок найхолоднішою буде північна частина - там очікується найближчої ночі -10...-16 °C. На решті території пануватимуть -9...-12 °C, а на заході та півдні -3...-9 °C.

Протягом дня 24 лютого найтепліша погода передбачається у західних областях України - там температура повітря сягне +2....+6 °C. Водночас у більшості областей буде від -3 до +2 °C.



Найхолоднішою поки що залишається східна частина - вдень там очікуються -3...-7 °C. Також у східних областях можливий невеликий сніг, який припиниться вже під кінець дня.

Погода у столиці

У Києві 24-го лютого день пройде без опадів та із сонечком.

Проте буде ще холодно. Вночі температура повітря опуститься до -12...-14 °C, але вдень триматиметься на рівні 0...-2 °C.

Коли прийде потепління

За даними синоптикині, з 25-26 лютого морози в Україні послабшають, температура повітря почне поступово підвищуватися. Проте схід ще побуде у морозах, там послаблення більш вірогідне під 1 березня.