Путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Про це інформують Xinhuа та РИА-Новости.

У Кремлі заявили, що Путін поінформував Сі Цзіньпіна про останні російські контакти із Сполученими Штатами, а китайський президент "висловив підтримку діалогу Росії та США, що розпочався".

Також Пекін заявив про готовність "сприяти пошуку шляхів мирного врегулювання українського конфлікту".

Водночас Путін та Сі Цзіньпін під час розмови поділили думку, що "зовнішньополітична зв'язка" їхніх країн є "найважливішим стабілізуючим фактором у світових справах, не схильна до зовнішнього впливу".

Крім того, у Кремлі додали, що китайський лідер наголосив Путіну, що Москва і Пекін - "хороші друзі".