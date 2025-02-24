Путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
Російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін 24 лютого провели телефонну розмову, під час якої обговорювали, зокрема, Україну
Про це інформують Xinhuа та РИА-Новости.
У Кремлі заявили, що Путін поінформував Сі Цзіньпіна про останні російські контакти із Сполученими Штатами, а китайський президент "висловив підтримку діалогу Росії та США, що розпочався".
Також Пекін заявив про готовність "сприяти пошуку шляхів мирного врегулювання українського конфлікту".
Водночас Путін та Сі Цзіньпін під час розмови поділили думку, що "зовнішньополітична зв'язка" їхніх країн є "найважливішим стабілізуючим фактором у світових справах, не схильна до зовнішнього впливу".
Крім того, у Кремлі додали, що китайський лідер наголосив Путіну, що Москва і Пекін - "хороші друзі".
- 21 лютого повідомлялося, що, ймовірно, Кремль намагається представити Китайську Народну Республіку як більш прихильну до його позиції щодо війни в Україні, ніж Пекін готовий заявити публічно.
- Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Китай зацікавлений у справедливому завершенні війни.
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