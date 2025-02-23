Китай не зацікавлений у продовженні війни на території Європи, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Китай зацікавлений у справедливому завершенні війни
Про це він заявив під час форуму "Україна. Рік 2025".
"Я переконаний, що Китай також зацікавлений у справедливому завершенні війни. Для Китаю Європа є найбільшим ринком, найбільш ємним ринком, тому вони зацікавлені у відсутності дестабілізації у цьому регіоні. Ми мали надзвичайно продуктивну розмову з Ван Ї, це вже була моя друга розмова на полях Мюнхенської конференції. Вона була надзвичайно предметна, змістовна, і я переконаний, з подальшими продовженнями. Ми офіційно запросили Ван Ї з візитом до України. У розмові брав участь також керівник офісу Президента Андрій Єрмак. Був сегмент, присвячений контактам на найвищому рівні, тому що ми дійсно зацікавлені у такому контакті. І ми безпосередньо довели нашу зацікавленість і той блок питань, який можна було б обговорити саме на рівні лідерів. Ми з Китаєм в тому числі обговорили ситуацію, пов'язану з теперішнім головуванням Китаю в Радбезі ООН", - зазначив міністр.
Андрій Сибіга також зауважив, що роль Китаю має важливе значення для повернення свободи мореплавства в Чорне море. Адже Україна відіграє значну роль у продовольчій безпеці Китаю, постачаючи нашу продукцію.
"Ми вдячні Китаю за висловлення підтримки територіальної цілісності і суверенітету України. І ми дуже сподіваємося, що роль Китаю також буде важлива, активна саме у наближенні справедливого миру. Ми переконані, що в Китаї є такі спроможності, як у країни з глобальними можливостями. Тому ми будемо продовжувати цей діалог і окрема увага була присвячена торговельно-економічному співробітництву. Незважаючи на російську агресію, торгівля у нас зростає. До речі, ми також безпосередньо поінформували китайську сторону про удар по саркофагу на Чорнобильській АЕС. І роль Китаю і реагування Китаю на шантажування Росією застосуванням ядерної зброї, на удари Росією по об'єктах ядерної енергетичної інфраструктури має ключове значення", - додав очільник МЗС України.
- 21 лютого повідомлялося, що, ймовірно, Кремль намагається представити Китайську Народну Республіку як більш прихильну до його позиції щодо війни в Україні, ніж Пекін готовий заявити публічно.
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