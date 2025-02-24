Майбутній мир в Україні має включати план реінтеграції ТОТ, - премʼєр Хорватії Пленкович
Майбутній мир в Україні повинен припинити вбивства, а також включати план реінтеграції тимчасово окупованих територій
Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час виступу на саміті "Підтримуй Україну", передає РБК-Україна.
"Ми не маємо дивитися на мир, як на можливість сказати, що західні партнери, друзі України були призведені до позиції, яка суперечить тому, що ми захищали останні роки. Мир має припинити вбивство і має містити план реінтеграції ваших окупованих територій. Це справедливий спосіб продовжувати роботу, й ось так ЄС має докладати свої зусилля", - заявив він.
За словами Пленковича, лише сильна Україна - економічно й військово - зі спільною підтримкою Європи, здатна гарантувати свободу й безпеку для своїх громадян.
- У понеділок, 24 лютого 2025 року, до столиці України прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта та низка інших союзників.
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