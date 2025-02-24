Майбутній мир в Україні має включати план реінтеграції ТОТ, - премʼєр Хорватії Пленкович

Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час виступу на саміті "Підтримуй Україну", передає РБК-Україна.

"Ми не маємо дивитися на мир, як на можливість сказати, що західні партнери, друзі України були призведені до позиції, яка суперечить тому, що ми захищали останні роки. Мир має припинити вбивство і має містити план реінтеграції ваших окупованих територій. Це справедливий спосіб продовжувати роботу, й ось так ЄС має докладати свої зусилля", - заявив він.

За словами Пленковича, лише сильна Україна - економічно й військово - зі спільною підтримкою Європи, здатна гарантувати свободу й безпеку для своїх громадян.