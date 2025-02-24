На війні загинув військовий і актор Олексій Самойленко
На фронті загинув військовослужбовець, актор серіалів "Доктор Віра" і "Прогулянка у порожнечі" Олексій Самойленко, який долучився до лав ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення
Про це повідомила його подруга Катерина Григоренко в instagram.
За словами Григоренко, Олексій Самойленко загинув 19 лютого.
"Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не жалівся. У ньому була така щирість і гідність, що поряд з ним мені завжди було трохи соромно за себе.
Він пішов воювати в перші дні повномасштабного вторгнення. Льоша знав, за що він воював. Він родом з Донецької області, і там поховані його предки", - написала вона.
Катерина Григоренко зазначила, що Самойленко був надзвичайно талановитим актором. У цивільному житті він знімався у кіно та серіалах, зокрема "Доктор Віра" і "Прогулянка у порожнечі".
"Такого серця більше немає ні в кого", - додала вона.
Прощання з Олексієм Самойленком відбудеться в середу, 26 лютого, о 10:30 на Берковецькому кладовищі у Києві, на Алеї Героїв.
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