На війні загинув військовий і актор Олексій Самойленко

Про це повідомила його подруга Катерина Григоренко в instagram.

За словами Григоренко, Олексій Самойленко загинув 19 лютого.

"Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не жалівся. У ньому була така щирість і гідність, що поряд з ним мені завжди було трохи соромно за себе.

Він пішов воювати в перші дні повномасштабного вторгнення. Льоша знав, за що він воював. Він родом з Донецької області, і там поховані його предки", - написала вона.

Катерина Григоренко зазначила, що Самойленко був надзвичайно талановитим актором. У цивільному житті він знімався у кіно та серіалах, зокрема "Доктор Віра" і "Прогулянка у порожнечі".

"Такого серця більше немає ні в кого", - додала вона.

Прощання з Олексієм Самойленком відбудеться в середу, 26 лютого, о 10:30 на Берковецькому кладовищі у Києві, на Алеї Героїв.