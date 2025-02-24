Гітарист Карл Кокран, який співпрацював з Kiss, помер унаслідок ДТП
Американський гітарист і музикант Карл Кокран загинув в автокатастрофі 19 лютого. Автомобілем, в якому перебував Кокран, керувала 90-річна мати музиканта
Про це повідомили в соцмережах X та instagram учасники гурту Kiss.
19 лютого у ДТП загинув 61-річний американський гітарист і музикант Карл Кокран.
Як пише Daily Mail, він був пасажиром автомобіля, яким керувала його 90-річна мати Арна Кокран. Автомобіль врізався в дерево, і Кокран вилетів з машини. Його терміново доставили до лікарні, але він помер від отриманих травм.
Kiss вшанували пам'ять музиканта дописом у X та instagram, назвавши його надзвичайним вокалістом і гітаристом. Повідомляється, що Кокран переніс важкий інсульт, але не припиняв боротися, щоб повернутися до музики.
"Його полюбили наші шанувальники по всьому світу через його виступи по всьому світу, і він постійно надихав нас як наш гість на наших турах Kiss", - зазначили учасники гурту.
Протягом багатьох років Кокран працював з багатьма музикантами та викладав уроки гри на гітарі.
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