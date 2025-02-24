Данія виділяє близько €268 млн на озброєння України

Про це йдеться на сайті уряду Данії.

Як зазначається, кошти від данського уряду скерують на постачання боєприпасів для українських військових та створення української бригади спільно з північними та балтійськими країнами.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підкреслила, що її країна продовжуватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

"Меседж Данії українцям такий самий, як і від самого початку: ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно. Україна бореться за всю Європу. Ми повинні поставити Україну в найсильнішу позицію. Я пишаюся тим, що Данія разом із країнами Північної Європи та Балтії є в авангарді підтримки України", - підкреслила Фредеріксен.