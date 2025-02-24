Данія виділяє близько €268 млн на озброєння України
Уряд Данії 24 лютого оголосив про виділення Україні близько двох мільярдів крон (приблизно 285 млн доларів) на озброєння та боєприпаси
Про це йдеться на сайті уряду Данії.
Як зазначається, кошти від данського уряду скерують на постачання боєприпасів для українських військових та створення української бригади спільно з північними та балтійськими країнами.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підкреслила, що її країна продовжуватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно.
"Меседж Данії українцям такий самий, як і від самого початку: ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно. Україна бореться за всю Європу. Ми повинні поставити Україну в найсильнішу позицію. Я пишаюся тим, що Данія разом із країнами Північної Європи та Балтії є в авангарді підтримки України", - підкреслила Фредеріксен.
- У треті роковини початку повномасштабної агресії РФ у Києві відбувається саміт "Підтримуй Україну" (Support Ukraine). У ньому беруть участь лідери країн-партнерів, зокрема і прем'єрка Данії Фредеріксен. Посадовці обговорюють мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки для України.
- Під час саміту прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що його уряд у 2025 році спрямує один мільярд євро на допомогу Україні. Також прем'єр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна надає новий пакет допомоги Україні. Туди, зокрема, увійшли бойові машини піхоти, тренажери для F-16, боєприпаси.
- Про ведення найбільшого пакета санкцій проти РФ від початку повномасштабної війни, а також про виділення для України великого пакета військової підтримки оголосила і Велика Британія.
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