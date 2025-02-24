ВООЗ: 46% українців мають проблеми з психічним здоров'ям через війну
Станом на жовтень 2024 року 68% українців повідомили про погіршення стану свого здоров'я порівняно з довоєнним періодом
Про це повідомляє ВООЗ.
Так, станом на жовтень 2024 року 68% українців повідомляють про погіршення стану свого здоров'я порівняно з довоєнним періодом.
Найпоширенішими проблемами зі здоров'ям є проблеми з психічним здоров'ям, від яких страждають 46% людей. За ними йдуть розлади психічного здоров'я (41%) та неврологічні розлади (39%).
Водночас неінфекційні захворювання є причиною 84% усіх смертей в Україні. Основними бар'єрами для пацієнтів з неінфекційними захворюваннями є недоступність послуг та висока вартість ліків.
Крім цього, з початку повномасштабного вторгнення РФ ВООЗ задокументувала понад 2254 напади на заклади охорони здоров'я в Україні.
- Напередодні директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге повідомляв, що близько 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів - від легких до важких.
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