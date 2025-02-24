ВООЗ: 46% українців мають проблеми з психічним здоров'ям через війну

Про це повідомляє ВООЗ.

Так, станом на жовтень 2024 року 68% українців повідомляють про погіршення стану свого здоров'я порівняно з довоєнним періодом.

Найпоширенішими проблемами зі здоров'ям є проблеми з психічним здоров'ям, від яких страждають 46% людей. За ними йдуть розлади психічного здоров'я (41%) та неврологічні розлади (39%).

Водночас неінфекційні захворювання є причиною 84% усіх смертей в Україні. Основними бар'єрами для пацієнтів з неінфекційними захворюваннями є недоступність послуг та висока вартість ліків.

Крім цього, з початку повномасштабного вторгнення РФ ВООЗ задокументувала понад 2254 напади на заклади охорони здоров'я в Україні.