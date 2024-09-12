Ризик психічних розладів мають близько 10 млн людей в Україні, - ВООЗ
Близько 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів - від легких до важких
Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге, передає Укрінформ.
Він наголосив, що з наближенням зими ризики збільшення таких проблем загострюються.
"Одне із занепокоєнь щодо зими - це ризик збільшення кількості проблем з психічним здоровʼя. За нашими оцінками, майже 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів - від легких до важких. З наближенням третьої річниці війни такі виклики лише зростають, і усвідомлення того, що наближається зима, може тільки загострити ситуацію", - пояснив Клюге.
Директор підкреслив, що через наближення річниці повномасштабної війни в Україні основну увагу потрібно зосередити на охорону здоровʼя. За його словами, ВООЗ наразі підтвердила близько 2 тис. атак на лікарні, медпрацівників і пацієнтів України.
Також Клюге прокоментував російські атаки на енергоінфраструктуру, що створює ризики для зимового періоду, серед яких - зберігання та розповсюдження вакцин.
"Це (проблеми з енергопостачанням, - ред.) може призвести до різної кількості захворювань, адже відсутність системи опалення та вентиляції взимку може сприяти зростанню інфекцій - від грипу до ковіду", - додав він.
Водночас директор Європейського регіонального бюро ВООЗ наголосив на загрозі стійкості бактерій до препаратів, які їх мають знищувати.
"Оскільки війна в Україні затягується, а поранені потребують термінового лікування, зростає занепокоєння щодо резистентності (бактерій - ред.) до ліків через можливе зловживання і неналежне використання антибіотиків. Ми знаємо про випадки, коли рани не загоюються через резистентність до антибіотиків", - пояснив він.
- 1 березня повідомляли, що дослідники з Дертмутського коледжу в США розробили перший застосунок для смартфонів, який за допомогою ШІ в поєднанні з програмним забезпеченням для обробки зображень обличчя здатен визначити початок депресії раніше, ніж користувач усвідомлює, що з ним щось не так.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.51
- EUR Купівля 45.28Продаж 45.88
- Актуальне
- Важливе