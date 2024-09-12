Ризик психічних розладів мають близько 10 млн людей в Україні, - ВООЗ

Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге, передає Укрінформ.

Він наголосив, що з наближенням зими ризики збільшення таких проблем загострюються.

"Одне із занепокоєнь щодо зими - це ризик збільшення кількості проблем з психічним здоровʼя. За нашими оцінками, майже 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів - від легких до важких. З наближенням третьої річниці війни такі виклики лише зростають, і усвідомлення того, що наближається зима, може тільки загострити ситуацію", - пояснив Клюге.

Директор підкреслив, що через наближення річниці повномасштабної війни в Україні основну увагу потрібно зосередити на охорону здоровʼя. За його словами, ВООЗ наразі підтвердила близько 2 тис. атак на лікарні, медпрацівників і пацієнтів України.

Також Клюге прокоментував російські атаки на енергоінфраструктуру, що створює ризики для зимового періоду, серед яких - зберігання та розповсюдження вакцин.

"Це (проблеми з енергопостачанням, - ред.) може призвести до різної кількості захворювань, адже відсутність системи опалення та вентиляції взимку може сприяти зростанню інфекцій - від грипу до ковіду", - додав він.

Водночас директор Європейського регіонального бюро ВООЗ наголосив на загрозі стійкості бактерій до препаратів, які їх мають знищувати.

"Оскільки війна в Україні затягується, а поранені потребують термінового лікування, зростає занепокоєння щодо резистентності (бактерій - ред.) до ліків через можливе зловживання і неналежне використання антибіотиків. Ми знаємо про випадки, коли рани не загоюються через резистентність до антибіотиків", - пояснив він.