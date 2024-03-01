Американські вчені розробили застосунок з ШІ, здатний оцінити тяжкість депресії користувача

Про це повідомляє New Atlas.

Прототип програми відомий під назвою MoodCapture.

Суть застосунку полягає в тому, що кожного разу, коли користувач розблоковує свій телефон за допомогою системи розпізнавання обличчя, фронтальна камера пристрою робить кілька фотографій його обличчя та навколишнього оточення.

Далі заснований на штучному інтелекті алгоритм оцінює ці зображення, ретельно аналізуючи вираз обличчя користувача разом із фоновими зображеннями.

У разі, якщо програма визначить, що депресія користувача погіршується, вона запропонує такі заходи, як фізичні вправи на свіжому повітрі або спілкування з сім'єю та друзями.

Як зазначають учені, навчання ШІ проходило на групі зі 177 піддослідних, розділених на п'ять підгруп, у кожного з яких раніше вже був діагностований серйозний депресивний розлад.

Упродовж 90 днів кожен учасник фотографувався на телефон і оцінював, наскільки він почуває себе пригніченим.

Після аналізу 125 тисяч фотографій штучний інтелект визначив вирази обличчя, які збігалися з найбільш виразними відповідями на підказку. Такі вирази включали варіації у напрямку погляду, русі очей, положенні голови та ригідності м'язів.

Додаток показав 75% точність у розпізнаванні депресії.