OpenAI представила систему ШІ, яка створює відео на основі тексту

Про це повідомляє Bloomberg.

Система штучного інтелекту під назвою Sora може швидко створювати відео тривалістю до хвилини, які зображують "складні сцени з декількома персонажами, певними типами руху та точними деталями об’єкта та фону", наголосили у компанії.

Інструмент спочатку буде доступний для "обмеженої кількості творців", зазначив генеральний директор OpenAI Сем Альтман. OpenAI також надає доступ групі експертів, яким доручено оцінити безпеку Sora перед тим, як включити його до списку продуктів компанії.

Meta Platforms Inc., Google Alphabet Inc. і Runway AI раніше створили генератори тексту у відео. Хоча ця технологія може пришвидшити творчий процес, імовірно, вона також може зашкодити митцям і поширити дезінформацію, особливо в рік виборів.

У рамках підготовки до випуску продукту OpenAI заявила, що створює інструменти, які допоможуть верифікувати відео.