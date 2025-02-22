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"10 років війни" в "колисці" польської "Солідарності": фільм "Еспресо" показали в Ґданську

Ярослава Наумова
22 лютого, 2025 субота
23:13
Культура польська премʼєра документального фільму "10 років війни"

22 лютого відбулась польська премʼєра документального фільму "10 років війни" виробництва телеканалу "Еспресо". Кінопоказ пройшов в Європейському Центрі Солідарності міста Ґданськ

Зміст

Про це передає "Еспресо".

Це перший показ фільму в Польщі. Згодом анонсована його прем"єра на польському телебаченні.

Автор ідеї фільму Микола Княжицький, присутній на показі в Гданську, наголосив на важливості підтримки, яку ми отримуємо від Польщі, від інших країн Європи, особливо зараз, коли політика США дуже змінилась. І коли росіяни, а тепер, на жаль, і американці, кажуть, що нібито ця війна через українців, то фільм це спростовує, розповідаючи не лише про трьох героїв сучасної національної боротьби, але і нагадуючи про те, що передувало цій війні - про Голодомор, репресії, про вбивства росіянами не лише українців, але і кримських татар, поляків та представників інших національностей, які жили в Україні. 

"Цей фільм про історію, про хронологію війни, яка розпочалась в 2014. Цей фільм про нас, про Україну, про Європу. Бо ми воююємо зараз не тільки за свободу України, але і за майбутнє Європи. І я маю надію, що його покажуть й в інших європейських країнах", - зазначив Княжицький.

В Україні допрем"єрний показ фільму "10 років війни" відбувся 27 травня 2024 року, в київському кінотеатрі "Оскар". Влітку фільм показали також у Львові та Тернополі.

Телевізійна прем"єра відбулась на каналі "Еспресо" 24 серпня минулого року.

"10 років війни" заглиблюється у феномен українського опору через переконливі історії його героїв: активіста Романа Ратушного, який трагічно загинув у бою у 24 роки; мати, письменниця Світлана Поваляєва; журналіст Тетяна Чорновол; та фельдшер Юлія Паєвська (Тайра). У фільмі розглядається їхня реакція на події на Майдані та триваючу війну, підкреслюючи, як змінилося їхнє життя через важливі історичні віхи. Хроніка важкого шляху України від Революції Гідності 2014 року, коли протести переросли у потужний рух, що виступає за демократичні реформи. Фільм пропонує тонке розуміння історичного контексту та викликів, з якими стикаються ці надихаючі постаті.

Теги:
Кіно
Польща
українське кіно
Еспресо.TV
еспресо
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