Туск запропонував три кроки для безпеки України та Європи

Про це він написав у соцмережі X.

За його словами, настав час діяти, а не говорити.

"Фінансуймо нашу допомогу Україні з заморожених російських активів", - закликав Туск.

"Зміцнімо повітряну поліцію, балтійську варту та кордон ЄС з Росією", - додав він.

Також політик закликав негайно ухвалити нові фіскальні правила для фінансування безпеки та оборони ЄС.