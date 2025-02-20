Туск запропонував три кроки для безпеки України та Європи
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до європейських партнерів із закликами, які стосуються України та безпеки ЄС
Про це він написав у соцмережі X.
За його словами, настав час діяти, а не говорити.
"Фінансуймо нашу допомогу Україні з заморожених російських активів", - закликав Туск.
"Зміцнімо повітряну поліцію, балтійську варту та кордон ЄС з Росією", - додав він.
Також політик закликав негайно ухвалити нові фіскальні правила для фінансування безпеки та оборони ЄС.
- Напередодні президент Литви Гітанас Науседа закликав європейців діяти разом для підтримки України й зміцнення безпеки ЄС, у межах чого описав 5 пунктів із пропозиціями допомоги Києву.
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