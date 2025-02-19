"Час діяти": президент Литви Науседа оприлюднив пропозиції підтримки України

Про це він написав у соцмережі Х.

"Ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи. Досить балачок - час діяти", - заявив литовський лідер.

Науседа оголосив пропозиції щодо допомоги Україні:

реальні гарантії безпеки й членство Києва в НАТО на столі перемовин;

санкції проти РФ мають діяти до завершення її агресії проти України, притягнення Кремля до відповідальності за воєнні злочини;

невідкладне фінансування озброєнь та €10 млрд для української оборонної промисловості;

запровадження мит на російський і білоруський імпорт та арешт заморожених активів РФ;

прискорений вступ України до ЄС - цільова дата до 2030 року.

"Безпека України є частиною європейської безпеки. Давайте діяти разом", - наголосив президент Литви.

We must act now to support Ukraine and boost Europe's security. No more talk shops - time for action.

- Real security guarantees for Ukraine – NATO membership must stay on the table.

- Russia must be held accountable for war crimes, and sanctions must stay until aggression… pic.twitter.com/TbY9awqcbW — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 19, 2025