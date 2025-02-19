"Час діяти": президент Литви Науседа оприлюднив пропозиції підтримки України
Президент Литви Гітанас Науседа закликав європейців діяти разом для підтримки України й зміцнення безпеки ЄС, у межах чого описав 5 пунктів з пропозиціями допомоги Києву
Про це він написав у соцмережі Х.
"Ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи. Досить балачок - час діяти", - заявив литовський лідер.
Науседа оголосив пропозиції щодо допомоги Україні:
- реальні гарантії безпеки й членство Києва в НАТО на столі перемовин;
- санкції проти РФ мають діяти до завершення її агресії проти України, притягнення Кремля до відповідальності за воєнні злочини;
- невідкладне фінансування озброєнь та €10 млрд для української оборонної промисловості;
- запровадження мит на російський і білоруський імпорт та арешт заморожених активів РФ;
- прискорений вступ України до ЄС - цільова дата до 2030 року.
"Безпека України є частиною європейської безпеки. Давайте діяти разом", - наголосив президент Литви.
- 19 лютого стало відомо, що президент Євроради Антоніу Кошта розпочав двосторонні зустрічі з європейськими лідерами стосовно допомоги Україні й надання гарантій безпеки.
- Цього ж дня ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії. Це 16-й пакет санкцій з початку повномасштабного вторгнення РФ.
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