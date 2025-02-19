Євросоюз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії, – ЗМІ
Європейський Союз у середу, 19 лютого, погодив новий пакет санкцій проти Росії. Це 16-й пакет санкції з початку повномасштабного вторгнення РФ
Спершу про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х.
"ЄС щойно погодив новий пакет санкцій проти Росії. 16-й з часу повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому. Офіційно його ухвалять міністри закордонних справ європейських країн у понеділок", – написав Йозвяк.
Як пише Інтерфакс, з посиланням на високопосадового європейського дипломата, відповідний пакет санкції приймуть на Раді з питань закордонних справ у понеділок, 24 лютого – в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Ми продовжуємо підтримувати Україну і продовжуємо застосовувати санкції проти російського агресора, тому що це правильно, захищаючи міжнародні правила та порядок та захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", – наголосив дипломат.
В Euronews зазначили, що санкції включають заборону на імпорт первинного алюмінію, який продається у вигляді злитків, плит і як заготовлення.
Крім того, санкції запроваджуються щодо 73 суден так званого тіньового танкерного флоту. До того ж нове рішення виключає 13 російських банків з електронної системи SWIFT і призупиняє дію ліцензій на мовлення восьми російських медіа.
- У понеділок, 17 лютого, у Парижі відбувся екстрений саміт європейських лідерів. Його відвідали генеральний секретар НАТО Марк Рютте й інші лідери європейських країн і ЄС.
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