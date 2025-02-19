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Президент Євроради Кошта проводить консультації з лідерами ЄС щодо гарантій безпеки Україні

Дар'я Куркіна
19 лютого, 2025 середа
14:32
Світ Антоніу Кошта

Президент Євроради Антоніу Кошта розпочав двосторонні зустрічі з європейськими лідерами стосовно допомоги Україні й надання гарантій безпеки

Зміст

Про це ЗМІ повідомили чиновники Європейської ради у Брюсселі, не уповноважені надавати такі коментарі, пишуть "Радіо Свобода" й Інтерфакс-Україна.

"Президент Кошта зараз розпочав систематичний і структурований процес консультацій з лідерами на основі питань, зосереджених навколо двох тем: підтримка України ЄС та гарантії безпеки. На основі цих консультацій буде прийнято рішення щодо подальших кроків", - сказав чиновник.

Водночас високопосадовець підкреслив: нині не існує планів про проведення позачергового засідання Ради ЄС.

"Хоча організація позачергової Ради не виключена, метою має бути досягнення результатів", - додав співрозмовник.

Зазначено, що такі консультації триватимуть декілька днів.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Анкари заявив, що очікує на гарантії безпеки від США, ЄС, Туреччини та всієї Європи.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Європа
Рада Європи
Війна з Росією
допомога Україні
гарантії безпеки
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