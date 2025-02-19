Президент Євроради Кошта проводить консультації з лідерами ЄС щодо гарантій безпеки Україні

Про це ЗМІ повідомили чиновники Європейської ради у Брюсселі, не уповноважені надавати такі коментарі, пишуть "Радіо Свобода" й Інтерфакс-Україна.

"Президент Кошта зараз розпочав систематичний і структурований процес консультацій з лідерами на основі питань, зосереджених навколо двох тем: підтримка України ЄС та гарантії безпеки. На основі цих консультацій буде прийнято рішення щодо подальших кроків", - сказав чиновник.

Водночас високопосадовець підкреслив: нині не існує планів про проведення позачергового засідання Ради ЄС.

"Хоча організація позачергової Ради не виключена, метою має бути досягнення результатів", - додав співрозмовник.

Зазначено, що такі консультації триватимуть декілька днів.