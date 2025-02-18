"Очікуємо, що гарантії безпеки нададуть США, ЄС, Туреччина і вся Європа": Зеленський під час візиту до Анкари

Про це повідомляє Anadolu.

"Як країна, ми хочемо миру; ми хочемо, щоб війна закінчилася. Однак ми хочемо, щоб закінчення цієї війни базувалося на певних гарантіях безпеки" - наголосив президент. - Ми очікуємо, що ці гарантії безпеки будуть надані США, ЄС, Туреччиною та всією Європою"

Він висловив сподівання, що Туреччина могла б долучитись до процесу врегулювання війни в Україні.

"Якщо Туреччина може надати Україні необхідні гарантії безпеки, ми хотіли б бачити Туреччину також залученою до цього процесу", - додав він.

Зеленський наголосив на непохитності України у питанні територіальної цілісності. За його словами, Україна ніколи не піде на компроміс, оскільки не може діяти всупереч українській Конституції.

"Ми ніколи, за жодних обставин не визнаємо наші тимчасово окуповані території частиною Росії. Вони є частиною України", - заявив він.

Президент підтвердив відданість України відновленню контролю над окупованими територіями шляхом дипломатії.

"Тому що ми не хочемо втратити наших людей - наші люди є нашим найбільшим скарбом", - підсумував Зеленський.