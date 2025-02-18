У Туреччині стартувала зустріч Зеленського та Ердогана
В Анкарі у вівторок, 18 лютого, розпочалась зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана
Про це пише Hurhaber.
Лідери країн зустрілись у президентському комплексі. Пізніше вони очолять зустріч делегацій, які зберуться на робочу вечерю.
Під час зустрічі сторони обговорять стратегічне партнерство між країнами, кроки, які необхідно зробити для подальшого зміцнення співпраці, а також останні події в Україні та інші регіональні та глобальні питання.
За підсумками переговорів також будуть підписані угоди в різних сферах. Після зустрічі Ердоган та Зеленський проведуть спільну пресконференцію.
- 17 лютого стало відомо, що Володимир Зеленський 18 лютого зустрінеться з Реджепом Ердоганом в Анкарі для обговорення питань стратегічного партнерства.
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