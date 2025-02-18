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У Туреччині стартувала зустріч Зеленського та Ердогана

Юлія Лаврук
18 лютого, 2025 вiвторок
14:21
Світ Зеленський та Ердоган

В Анкарі у вівторок, 18 лютого, розпочалась зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана

Зміст

Про це пише Hurhaber.

Лідери країн зустрілись у президентському комплексі. Пізніше вони очолять зустріч делегацій, які зберуться на робочу вечерю.

Під час зустрічі сторони обговорять стратегічне партнерство між країнами, кроки, які необхідно зробити для подальшого зміцнення співпраці, а також останні події в Україні та інші регіональні та глобальні питання.

За підсумками переговорів також будуть підписані угоди в різних сферах. Після зустрічі Ердоган та Зеленський проведуть спільну пресконференцію.

  • 17 лютого стало відомо, що Володимир Зеленський 18 лютого зустрінеться з Реджепом Ердоганом в Анкарі для обговорення питань стратегічного партнерства.
Теги:
Новини
Україна
Туреччина
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
Світ про Україну
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