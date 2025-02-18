У Туреччині стартувала зустріч Зеленського та Ердогана

Про це пише Hurhaber.

Лідери країн зустрілись у президентському комплексі. Пізніше вони очолять зустріч делегацій, які зберуться на робочу вечерю.

Під час зустрічі сторони обговорять стратегічне партнерство між країнами, кроки, які необхідно зробити для подальшого зміцнення співпраці, а також останні події в Україні та інші регіональні та глобальні питання.

За підсумками переговорів також будуть підписані угоди в різних сферах. Після зустрічі Ердоган та Зеленський проведуть спільну пресконференцію.