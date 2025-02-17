Зеленський 18 лютого в Туреччині зустрінеться з Ердоганом: ітиметься про стратегічне партнерство
Президент України Володимир Зеленський 18 лютого зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі для обговорення питань стратегічного партнерства
Про це повідомив речник Ердогана Фареттін Алтун у Х.
За його словами, під час переговорів будуть розглянуті відносини стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною в усіх їхніх аспектах, а також обговорюватимуться кроки, які необхідно здійснити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами.
"Під час візиту вони також обміняються думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань", – розповів Алтун.
Речник зауважив, що Зеленським відвідає Туреччину з офіційним візитом на запрошення Ердогана.
Раніше президент України анонсував візит до Туреччини під час відеоконференції з офіційного візиту в ОАЕ.
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