Зеленський 18 лютого в Туреччині зустрінеться з Ердоганом: ітиметься про стратегічне партнерство

Про це повідомив речник Ердогана Фареттін Алтун у Х.

За його словами, під час переговорів будуть розглянуті відносини стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною в усіх їхніх аспектах, а також обговорюватимуться кроки, які необхідно здійснити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами.

"Під час візиту вони також обміняються думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань", – розповів Алтун.

Речник зауважив, що Зеленським відвідає Туреччину з офіційним візитом на запрошення Ердогана.

Раніше президент України анонсував візит до Туреччини під час відеоконференції з офіційного візиту в ОАЕ.