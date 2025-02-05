Туреччина до кінця червня очікує на початок мирних ініціатив щодо України, - глава МЗС Фідан
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна до кінця червня 2025 року очікує на початок мирних ініціатив щодо України
Про це він заявив в інтерв'ю Anadolu, передає "РБК-Україна".
Я повідомив Фідан, Туреччина розраховує на початок ініціативи щодо врегулювання війни в Україні найближчим часом.
"Ми чуємо низку ініціатив президента США Дональда Трампа з цього приводу. Але до зустрічі лідерів РФ і США необхідна закулісна робота, підготовка до неї", - наголосив він.
- Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Вони обговорили війну в Україні та заявили про нібито зусилля для припинення вогню.
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