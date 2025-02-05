Туреччина до кінця червня очікує на початок мирних ініціатив щодо України, - глава МЗС Фідан

Про це він заявив в інтерв'ю Anadolu, передає "РБК-Україна".

Я повідомив Фідан, Туреччина розраховує на початок ініціативи щодо врегулювання війни в Україні найближчим часом.

"Ми чуємо низку ініціатив президента США Дональда Трампа з цього приводу. Але до зустрічі лідерів РФ і США необхідна закулісна робота, підготовка до неї", - наголосив він.